Hàng chục tàu, thuyền bị sóng đánh chìm do bão số 1 ở Kiên Giang

Sáng nay (4/1), ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 1, đến 9h sáng nay (4/1), xã đảo ghi nhận có 8 tàu cá công suất nhỏ (máy D18 đến D24) của dân địa phương và hơn 16 xuồng đò bị sóng đánh chìm, 2 nhà dân bị tốc mái và 2 cột điện bị gãy ngã. Hiện nay vẫn còn số xuồng đò bị sóng đánh chìm dưới biển nhưng xã chưa thể khảo sát, thống kê được.

Sóng lớn đánh chìm nhiều tàu ghe đang neo đậu.

Do sóng biển quá lớn, khi vào bờ cuộn lên thành những đợt sóng lớn đánh vào các tàu ghe đang neo đậu ở các bãi khiến nhiều tàu ghe bị chìm, đứt dây neo. Có một tàu cá bị sóng đánh đứt dây neo, ngư dân chạy máy quay ra thì bị sóng đánh rơi xuống biển nhưng may mắn người này đã bơi được vào bờ an toàn. Ngoài ra có 2 chiếc ghe cào lớn ở địa phương khác bị sóng đánh đứt dây neo trôi dạt vào bãi thuộc xã đảo Thổ Châu.

Ông Dừng thông tin thêm: Hiện nay mưa đã nhẹ hạt nhưng sóng biển đánh vào bờ rất lớn, điều đáng lo ngại nhất là khả năng có thêm nhiều tàu ghe bị đánh chìm. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng đóng quân ở xã đảo tiến hành hỗ trợ cho người dân kéo ghe tàu lên bờ, dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống trước mắt.

Lực lượng chức năng giúp dân kéo tàu ghe lên bờ để tránh sóng biển.



“Trước mắt, các ghe nhỏ tiếp tục kéo lên bờ để phòng tránh sóng biển. Chúng tôi phối hợp với trung đoàn 152, cảnh sát biển, biên phòng tiến hành giúp dân kéo xuồng ghe lên”- ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết./.

