Hàng loạt nắp ga trên đường Nghi Tàm đe dọa tính mạng người đi đường

Đoạn đường Nghi Tàm nằm trong dự án hạ đê đất sông Hồng thay vào là tường bê tông cốt thép hiện đại và công trình cầu vượt An Dương – Thanh Niên được xây từ 27/10/2017 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang. Khu vực đang là điểm nóng thi công dài khoảng 1km từ nút giao Thanh Niên - Nghi Tàm đến nút giao Nghi Tàm - Yên Phụ. Tuy chiều dài chỉ khoảng 1km nhưng nơi đây xuất hiện hàng loạt những nắp ga như những hố tử thần đe dọa người tham gia giao thông. Mặt đường nhựa mới được trải nhưng vẫn chưa hàn gắn với những nắp ga có sẵn tạo ra những hố gây mất an toàn giao thông. Nhiều nắp ga lại nhô lên cao có đoạn gần 20cm so với mặt đường. Mặt đường quanh khu vực này bị cắt xén, rào chắn để phục vụ thi công nên dẫn tới diện tích tham gia giao thông rất hẹp trong khi lưu lượng người đi lại qua đây là rất lớn. Theo người dân cho biết những nắp ga này đã có từ mấy tháng nay đặc biệt hay xảy ra tai nạn nhất từ khi thi công công trình này. "Có nhiều người bình thường đi cũng bị ngã bay đập đầu xuống đất phải đi viện, mấy hôm nay đường trơn do mưa có nhiều phụ nữ đi xe cũng bị ngã do tránh dẫn đến xây xát hết người", anh Đoàn, một người dân sống gần khu vực này cho biết. Nhiều nắp ga nguy hiểm nằm cạnh nhau trong khi làn đường bị rào chắn chỉ còn khoảng 4m. Theo ghi nhận của PV VOV.VN, đoạn đường này chỉ dài khoảng 1km mà đã có gần 30 nắp hố ga, các hố ga có rãnh sâu khiến người đi rất dễ bị mất lái và ngã. Với thực trạng này, để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường rất cần khắc phục nhanh tránh xảy ra tai nạn giao thông. 1c81dca077c4e5068152ab643df68e93/5b5421d7/2018_07_19/Tf9PiifYyCyteVAro2PZA/Produce_4.mp4

