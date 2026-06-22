Hàng loạt trạm dừng nghỉ “lỡ hẹn”, cần giải pháp quyết liệt hơn

Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng, cần có giải pháp quyết liệt hơn để thúc đẩy các dự án này.

Thường xuyên lưu thông trên cao tốc, tài xế xe tải Bùi Văn Tám (ở Ninh Bình) cho hay, việc thiếu trạm dừng nghỉ không chỉ ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định thời gian lái xe liên tục, mà còn ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi lái xe đường dài: "Chạy trên cao tốc thường phải có trạm dừng chân mới được nghỉ, hoặc có đường tránh dành cho ô tô đỗ thì mới được đỗ, còn đỗ lung tung thì sẽ bị camera phạt nguội trên cao tốc”.

Thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc khiến tài xế đường dài gặp nhiều áp lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Một số tài xế cũng phản ánh, việc chạy hàng trăm km nhưng thiếu trạm dừng nghỉ, gây khó khăn nhất định cho người tham gia giao thông cũng như công tác bảo đảm an toàn giao thông:

"Đi nhiều mà không có chỗ nghĩ thì mệt, ngoài ra còn giải quyết các nhu cầu khác nữa".

"Không có trạm dừng nghỉ thì rất phức tạp, bởi vì có nhu cầu về ăn uống, vệ sinh. Nên có trạm dừng nghỉ để lái xe khi chạy trên cao tốc, người ta cần một vài phút thư giãn, nghỉ ngơi. Cái đấy cực kỳ cần thiết".

"Cũng nên xây dựng trên các tuyến cao tốc các trạm dừng nghỉ để tài xế, hành khách có thể xuống đó nghỉ ngơi".

Tuy vậy, thống kê của Cục Đường bộ VN cho thấy, trên tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông có hàng loạt trạm dừng nghỉ chậm tiến độ. Trong đó, riêng Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát đã có 4/5 dự án trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, bao gồm trạm trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, trạm quốc lộ 45 - Nghi Sơn, trạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo…

Trước thực tế này, mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên hệ thống đường bộ cao tốc; bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nhu cầu đi lại thuận lợi, an toàn của người tham gia giao thông. Đồng thời, Bộ Xây dựng phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai hằng tuần với Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô VN phân tích, trạm dừng nghỉ là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp, các tài xế, không chỉ bởi việc tuân thủ quy định dừng nghỉ giữa các khoảng thời gian lái xe liên tục, mà còn là nhu cầu nghỉ ngơi của tài xế và hành khách:

"Đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải quyết liệt chỉ đạo các đơn vị được giao xây dựng các trạm dừng nghỉ hoàn thành những cái đó. Nếu thông tuyến mà điều kiện để đảm bảo công tác an toàn mà chưa được hoàn thành thì nó cũng tác động tiêu cực đến an toàn giao thông trên tuyến".

Cao tốc đã vận hành, nhưng trạm dừng nghỉ vẫn còn ngổn ngang thi công, chưa kịp đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người đi đường (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cũng rất bức xúc trước tình trạng thiếu trạm dừng nghỉ khi cao tốc thông tuyến đã lâu. Theo thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, điều này đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông:

"Cả một quãng rất dài cao tốc, nhưng không có trạm dừng nghỉ, trong đó quy định 4 tiếng là phải dừng nghỉ, không được lái quá thời gian, nhưng không biết đi qua đoạn đó thì làm cách nào. Tới đây sẽ mời các cơ quan quản lý đường bộ, ảnh thử xem có làm được không".

Trao đổi với phóng viên VOVGT, ông Đoàn Chí Hiếu, Trưởng phòng Thẩm định, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước tình trạng triển khai chậm trễ các dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đã thường xuyên đôn đốc, định kỳ hàng tuần kiểm tra và làm việc với các nhà đầu tư để kiểm điểm tình hình thực hiện.

Thậm chí trong tháng 5 và đầu tháng 6/2026, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đã liên tục làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp, Nhà đầu tư để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, tháo gỡ khó khăn và tập trung nguồn lực nhằm khẩn trương hoàn thành dự án.

Các nhà đầu tư đã cam kết và đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác trước 15/7 và hoàn thành toàn bộ trạm trong 2026 theo tiến độ hợp đồng. Ông Đoàn Chí Hiếu phân tích:

"Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà đầu tư huy động nhân lực, thiết bị và tập trung nguồn lực tài chính, tăng ca tăng kíp thi công để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15/7.

Cục đường bộ Việt Nam kiên quyết xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư đối với những trạm chậm tiến độ, vi phạm quy định hợp đồng; đồng thời xem xét chấm dứt hợp đồng nếu các nhà đầu tư chây ỳ, không triển khai thực hiện theo cam kết".

Mặc dù việc chậm trễ trong việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc- Nam đã được nêu ra nhiều lần. Cơ quan quản lý cũng nhiều lần đốc thúc, nhưng tiến độ hoàn thiện vẫn rất chậm trễ.

Bởi vậy, dự luận mong mỏi cơ quan quản lý cần đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn đối với các nhà thầu, không để thiếu hạng mục thiết yếu này, khi cao tốc đưa vào khai thác đã lâu.