Hàng ngàn camera an ninh ở Đà Nẵng mất tác dụng

Từ năm 2017, thành phố Đà Nẵng lắp đặt hàng ngàn camera an ninh, giám sát tại nhiều khu vực công cộng, kiệt, hẻm, khu dân cư… Sau nhiều năm hoạt động, hiện tại nhiều nơi, thiết bị hoen gỉ, bong tróc, hỏng hóc, chất lượng hình ảnh nhoè, không còn chức năng giám sát. Nhiều nơi, camera an ninh không còn hoạt động.

Anh Trần Đình Hùng, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ kiến nghị cần rà soát, kiểm tra lại hệ thống camera an ninh tại các khu vực: “Hệ thống camera rất quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Vấn đề xã hội hóa lắp đặt camera thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, để duy trì hoạt động, đảm bảo hiệu quả thì cần phải thường xuyên duy tu bảo dưỡng”.

Nhiều thiết bị hỏng hóc

Thông qua hình thức xã hội hóa, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 4.800 camera được lắp đặt ở khu vực công cộng, khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm… Ngoài ra, còn có hơn 29.000 camera do người dân tự lắp đặt, giám sát trật tự công cộng.

Trung uý Trần Phước Tài, Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu cho biết, nhờ lắp đặt camera đã góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu phố: “Các tổ dân phố, hẻm, kiệt đều lắp đặt hệ thống camera an ninh. Qua đó, góp phần phục vụ công tác điều tra tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra được nhiều vụ trộm cắp, hỗ trợ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tốt hơn”.

Hệ thống camera giám sát góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Qua rà soát, thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 3.300 camera không hoạt động, chiếm 68%; hơn 1.500 camera đang hoạt động thì chỉ có hơn 500 chiếc đạt chất lượng, còn lại hình ảnh không rõ nét. Nhiều nơi do không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên thiết bị ngày càng xuống cấp, hư hỏng.

Hàng chục ngàn camera do người dân tự lắp đặt

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, ngoài số camera từ nguồn xã hội hóa và nhà dân, Công an thành phố Đà Nẵng quản lý và khai thác hơn 1.800 camera giám sát an ninh trật tự, được đầu tư từ ngân sách của Bộ Công an và Công an thành phố. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị thành phố bố trí nguồn ngân sách duy tu, bảo dưỡng, khôi phục các camera ở các khu vực trọng yếu nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

“Hiện nay, Công an thành phố đang tích cực triển khai dự án hiện đại hoá Trung tâm chỉ huy kết hợp với hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh, giai đoạn 1. Đây là dự án vừa được HĐND thành phố thông qua tháng 9 vừa qua. Việc triển khai hệ thống camera rộng khắp trên địa bàn thành phố được trang bị các tính năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe và cảnh báo tự động… Đây là những giải pháp căn cơ, chiến lược và hết sức cần thiết trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và quản lý trật tự xã hội trong thời gian tới”.