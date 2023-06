Hàng nghìn người dân xã nông thôn mới khó khăn vì đường giao thông hư hỏng

Vào mùa mưa như hiện nay, tuyến đường huyện lộ 13 (kí hiệu ĐHĐK 13) kéo dài từ Quốc lộ 57B đi vào trung tâm xã An Hóa (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) bị xuống cấp, hư hỏng rất trầm trọng. Tuyến đường chỉ dài hơn 2 km nhưng mặt đường đã hỏng rất nặng với hàng nghìn ổ gà, ổ voi. Sau những cơn mưa to thì đây chính là “cái bẫy” nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông.

Đường huyện ĐHĐK 13 tại xã An Hóa, huyện Châu Thành, Bến Tre hư hỏng nặng nề

Điều đáng lo nữa, đây cũng chính là con đường học sinh khu vực đi học hàng ngày. Vào ban đêm, người dân nơi đây ít ra đường vì lo ngại tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào do mặt đường xuống cấp. Tình trạng khói bụi từ mặt đường còn lan tỏa đến các nhà dân ven đường, gây đảo lộn cuộc sống người dân.

Mặt đường xuất hiện ổ gà, ổ voi kế tiếp nhau gây bất ổn về giao thông

Ông Bùi Hữu Thiện, người dân xã An Hóa bức xúc chia sẻ: “Nói chung đường này xe cộ lớn qua lại thường ngày nên hư hỏng lâu rồi. Người dân ở đây rất lo lắng do nguy cơ tiềm ẩn tai nạn và bụi bẩn. Ban đêm thì đi kém an toàn. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương hay cấp trên làm lại con đường này sớm, dân biết ơn nhiều”.

Xe tải nặng thường xuyên lưu thông là một trong các nguyên nhân làm cho mặt đường ngày càng hư hỏng nặng

Theo lãnh đạo UBND xã An Hóa, tuyến đường huyện ĐHDK 13 đã hư hỏng nặng là do lâu ngày chưa được nâng cấp, không có hệ thống thoát nước mưa, ngoài ra, do xe tải trọng lớn của 5 doanh nghiệp tại địa phương lưu thông thường xuyên băm nát mặt đường. Việc mặt đường xuống cấp đã ảnh hưởng đến việc đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.

Sau cơn mưa to mặt đường đầy nước, gây sình lầy, trơn trượt

Bà Đỗ Thị Lụa, Chủ tịch UBND xã An Hóa cho biết, tuyến đường này do tỉnh quản lý và đầu tư. Năm ngoái, tỉnh Bến Tre có chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường này với kinh phí 18 tỷ đồng nhưng do công tác đấu thầu gặp khó khăn nên đã hoãn lại. Năm nay, chưa bố trí được nguồn vốn cho dự án này. Trước mắt, huyện xã sẽ ổ chức dặm vá các điểm xuống cấp, công việc này chuẩn bị làm.

Những vũng nước mưa là "cái bẫy" đối với người đi đường

“Tuyến đường này tỉnh đầu tư nhưng trong năm nay không có ghi vốn về cho địa phương. Địa phương đã có kiến nghị đến tỉnh, huyện, tuy nhiên, mới chỉ đầu tư dặm vá khoảng 700 triệu đồng và chuẩn bị triển khai. Địa phương cũng có kế hoạch dặm vá một đoạn, sẽ vận động các doanh nghiệp lớn hỗ trợ đá để khắc phục các ổ gà lớn. Khoảng đầu tháng 7 tới Ban quản lý dự án huyện sẽ triển khai dặm vá cấp huyện”-bà Đỗ Thị Lụa nói,

Các giải pháp khắc phục kém an toàn giao thông tại đường huyện ĐHĐK 13 cần được các ngành chức năng huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre và UBND xã An Hóa sớm triển khai

Xã An Hóa được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2022. Việc cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng nặng như tuyến đường huyện ĐHĐK 13 cần được sớm khắc phục để người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn./.