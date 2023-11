Hàng trăm kỹ sư, máy móc thi công rầm rộ trên Vành đai 3 đoạn qua Long An

Trên công trường Vành đai 3 đoạn qua Long An, có hơn 100 kỹ sư, công nhân lao động được huy động, cùng với 10 xe cẩu, gần 70 xe đào, máy ủi, xe lu và 3 giàn khoan cọc nhồi với hơn 20 mũi thi công ba ca trên toàn tuyến.

Trên đường Vành đai 3 đoạn qua Long An, hơn 100 kỹ sư, công nhân lao động đang thi công 24/24h (ảnh: QA)

Tại gói thầu XL1 với hơn 3,5km tuyến chính cao tốc, các nhà thầu đã thi công hơn 3.745/4.101m đường công vụ, đắp trên 31.000 /49.500m³ cát... đạt 4% giá trị hợp đồng. Gói thầu XL2 xây dựng cầu Tân Bửu tuyến chính cao tốc, tuyến song hành nhánh trái và đường song hành từ đường tỉnh 830C đến nút giao kết nối cao tốc TP.HCM – Trung Lương, các nhà thầu đã khoan nhồi 25/26 cọc thử, khoan 37/271 cọc đại trà, đổ bê tông bệ trụ T28 và T22, thi công ép 25/25 cọc ống móng cống hộp ngang đường song hành, đạt 7,6% giá trị.

Gói thầu XL3 thi công xây dựng nút giao cuối tuyến đạt gần 12% giá trị hợp đồng (ảnh: QA)

Cùng với đó, gói thầu XL3 thi công xây dựng nút giao cuối tuyến, dài hơn 1 km thuộc địa bàn xã Mỹ Yên và một phần xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, đến nay đã thi công 13/16 cọc khoan nhồi, khoan đại trà 43/84 cọc, đổ bê tông hai thân trụ, đắp cát nền đường 8.143/32.432m³, đạt gần 12% giá trị hợp đồng.

Tại gói thầu XL1 với hơn 3,5km tuyến chính cao tốc, các nhà thầu đã thi công đạt 4% giá trị hợp đồng (ảnh: QA)

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Long An cho biết thêm: Dự án đã giải ngân trên 300/309 tỷ đồng, đạt hơn 97,36% kế hoạch vốn đã bố trí. Tỉnh Long An thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành, thông xe phần cao tốc đầu quý 3/2025.

Gói thầu XL2 xây dựng cầu Tân Bửu, hiện đã đổ bê tông các bệ trụ T28 và T22, thi công ép 25/25 cọc ống móng cống hộp ngang đường song hành (ảnh: QA)

Đường Vành đai 3 TP.HCM là dự án trọng điểm quốc gia, tổng chiều dài giai đoạn 1 gần 76km đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 8 thành phần, trong đó, Long An được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 7 thi công xây dựng, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng (động thổ ngày 30/6/2023), dự án thành phần 8 giải phóng mặt bằng, có tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng. Đoạn qua Long An có chiều dài hơn 6,8km.