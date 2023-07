Hàng trăm người diễn tập tình huống cháy sà lan chở 40 container ở cảng An Sơn

Tình huống giả định, khoảng 9h ngày 26/7/2023, sà lan số hiệu VNSG.68XX cập cảng An Sơn để bốc dỡ container vào bãi tập kết. Trên sà lan chở 40 container chứa sản phẩm nội thất, thiết bị điện tử và có 20 thuyền viên đang làm việc.

Diễn tập lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp đưa người mắc kẹt trên sà lan ra khu vực an toàn (ảnh: TL).

Khi vận chuyển container thứ 4 vào khu vực bãi tập kết thì các container trên boong sà lan bắt đầu xuất hiện khói, lửa và hình thành đám cháy. Container thứ 3 và thứ 4 vừa xếp lên xe rơ moóc cũng xuất hiện khói, ngọn lửa và bùng cháy.

Diễn tập các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng chữa cháy của Cảng đang phun nước dập tắt đám cháy (ảnh: TL).

Phát hiện đám cháy, lái xe rơ moóc liền hô hoán báo cháy, mở cửa xe thoát ra ngoài.

Ngay khi phát hiện cháy, các thành viên Đội Phòng cháy chữa cháy tại cảng An Sơn tri hô, gõ kẻng báo cháy và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy nhưng không hiệu quả.

Diễn tập Rô bốt chữa cháy TAF35 có mặt tại hiện trường (ảnh: TL).

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương điều nhiều phương tiện, trong đó có rô bốt chữa cháy TAF35, ca nô chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa, đưa người mắc kẹt trên sà lan ra khu vực an toàn. Sau đó, lực lượng tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên của Công an tỉnh Bình Dương, qua đó nhằm giúp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng cơ sở có thêm kinh nghiệm để xử lí nhanh nếu có cháy xảy ra.

Diễn tập ca nô chữa cháy đang phun nước dập lửa (ảnh: TL).

Đây là lần đầu tiên Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại khu vực cảng, với quy mô, tính chất vừa trên cạn, vừa dưới nước.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi diễn tập (ảnh: TL).

Cảng An Sơn do Tổng Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ làm chủ đầu tư và được xây dựng vào tháng 8/2012. Cảng An Sơn là cảng đường thủy nội địa thứ 3 của Bình Dương sau cảng Bình Dương (thành phố Dĩ An) và cảng Thạnh Phước (thành phố Tân Uyên).