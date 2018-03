Hàng trăm người điêu đứng vì doanh nghiệp nông sản vỡ nợ

Sáng nay (12/3), sau khi nhận được thông tin công ty TNHH MTV Hoàng Sang (khu phố 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, Gia Lai) tuyên bố vỡ nợ, hàng trăm người dân đã kéo đến trụ sở công ty để tìm gặp giám đốc của doanh nghiệp này.

Hàng trăm người dân bao vây doanh nghiệp Hoàng Sang trong sáng nay.

Tai trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Sa, người dân không những không gặp được chủ doanh nghiệp, mà còn phát hiện kho bãi của doanh nghiệp này đã trống trơn.

Bức xúc, nhiều người đã kéo đến nhà riêng của bà Thái Thị An, giám đốc công ty để xiết nợ bằng những món đồ đạc, vật dụng còn sót lại trong nhà. Để tránh việc đám đông gây mất trật tự và vi phạm pháp luật, cơ quan công an huyện Ia Grai đã cử lực lượng đến đảm bảo an ninh.

Theo ông Dương Mah Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, UBND huyện đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc làm rõ số nạn nhân của vụ vỡ nợ. Ước tính ban đầu, số thiệt hại của người dân trong vụ việc này ít nhất cũng 7 tỷ đồng. Công an huyện Ia Grai Đang tiến hành điều tra làm rõ./.

Nhiều công nhân của Texwell Vina lo lắng khi làm đơn chấm dứt hợp đồng VOV.VN -Sáng nay (6/3), công nhân Công ty Texwell Vina trở lại công ty theo thông báo tuần trước và được hướng dẫn làm đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động. Gần 2 nghìn công nhân bị nợ lương do chủ bỏ trốn đã có việc làm VOV.VN - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng cho hay đang làm việc với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại T PHCM đề nghị hỗ trợ tìm chủ Công ty Texwell Vina.