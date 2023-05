Hàng trăm người lo mất đất khi “đổ tiền” vào dự án Nhà ở Dũng Liệt, Bắc Ninh

Mới đây, Báo Điện tử VOV nhận được đơn kêu cứu của tập thể khách hàng mua đất tại dự án Nhà ở Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có tên thương mại là dự án Dũng Liệt Green City (nay được Chủ đầu tư đổi tên là dự án Yên Phong Central).

Dự án Nhà ở Dũng Liệt huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khu đô thị (địa chỉ Đông Anh, Hà Nội) là chủ đầu tư. Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh - Đơn vị phát triển dự án đồng thời là đơn vị được phân phối dự án trực tiếp từ chủ đầu tư và Công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc là đơn vị môi giới phân phối dự án.

Người mua hoang mang khi “một đất nhận 2 cọc”?

Tại đơn kêu cứu gửi đến Báo Điện tử VOV, tập thể các nhà đầu tư đã mua đất cho biết, các đơn vị chủ đầu tư và phân phối dự án đã không công khai các văn bản thể hiện tính pháp lý của dự án, khi chưa được phép bán dự án nhưng vẫn cố tình bán cho khách hàng.

Đặc biệt, toàn bộ dự án án đã được mang đi làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng, nhưng Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khu đô thị, Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh và Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc vẫn môi giới, giới thiệu để đem bán cho người dân, thu tiền môi giới…

Cụ thể, đơn tố cáo cho biết, ngày 24/5/2020, là ngày diễn ra sự kiện mở bán các lô đất ở tại dự án khu Nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong tên thương mại là Dũng Liệt Green City do Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khu đô thị làm Chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án là Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh (do bà Lại Phương Lan làm Giám đốc) thông qua đơn vị phân phối, môi giới độc quyền sản phẩm là Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc.

Đến nay, Công ty Cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh đã thu tiền của người mua số tiền tương ứng từ 45%, 70% đến 95% giá trị mua bán lô đất ghi trong văn bản thỏa thuận với số tiền đã thu lên đến vài trăm tỷ đồng trước ngày 25/8/2022.

“Tuy nhiên, đến ngày 25/8/2022 chúng tôi nhận được thông tin mở bán công khai dự án khu nhà ở Dũng Liệt của Chủ đầu tư là Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng khu đô thị dưới tên thương mại khác là “Dự án Yên Phong Central”. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết thực chất đó chính là dự án “Dũng Liệt Green City” mà chúng tôi đã mua các lô đất và ký văn bản thỏa thuận với Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh.

Chúng tôi đã đến gặp bà Lại Phương Lan - Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh để hỏi rõ thông tin, khi đó bà Lại Phương Lan vẫn khẳng định chỉ có Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh là đơn vị phát triển dự án duy nhất và Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc là đơn vị phân phối độc quyền duy nhất, ngoài ra không có bất kể đơn vị nào khác được quyền tham gia phân phối cũng như phát triển dự án này.

Để làm rõ thêm vấn đề mâu thuẫn này, chúng tôi đã đến làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Khu đô thị, nhưng đơn vị này không công nhận Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh là đơn vị phát triển dự án như cam kết trước kia và phủ nhận toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc người mua ký văn bản thỏa thuận với Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh”, đơn tố cáo nêu rõ.

Cũng theo đơn thư gửi đến Báo Điện tử VOV, tại thời điểm bắt đầu mở bán công khai Dự án với tên gọi mới là “Yên Phong Central” các sàn phân phối đã bán những lô đất cho những khách hàng mới, mà những lô đất này trước đó Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc và Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh đã bán. Như vậy, 1 lô đất được bán cho 2 người bởi 2 đơn vị phân phối, phát triển dự án khác nhau, nhưng đã đổi tên dự án, tên lô đất.

Bên cạnh đó, theo đơn thư, trong bản cam kết ban đầu, sau khi nhận tiền cọc, Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh sẽ phải làm thủ tục bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng, nhưng đến nay đã quá thời hạn 2-3 năm nhưng vẫn chưa khách hàng nào nhận được sổ đỏ như cam kết của công ty này ban đầu.

Dự án đang thế chấp ngân hàng vẫn ngang nhiên đem bán?

Chưa hết bàng hoàng khi biết dự án này đang bán “chồng lô”, 1 đất nhận 2 cọc, đơn tố cáo cho biết, đến này 19/12/2022, những người mua đất tại dự án này tiếp tục nhận tin Dũng Liệt Green City đã được Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng khu đô thị đã thế chấp tại ngân hàng HDBank. Khoản vay đang bị nợ quá hạn, ngân hàng đã có đơn khởi kiện gửi Toà án nhân dân huyện Yên Phong để yêu cầu được giải quyết.

Thời gian dự án được thế chấp là từ tháng 2/2020, tức là trước thời điểm Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh và Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc đứng mở bán vào ngày 24/5/2020.

Tại đơn kêu cứu, các nhà đầu tư cho biết, thời điểm mua đất tại dự án hoàn toàn không biết dự án này đã được mang đi thế chấp tại ngân hàng, lo sợ trước nguy cơ mất trắng tài sản hoặc vướng vào tranh chấp tài sản giữa các đơn vị liên quan.

“Nhiều người do vay vốn ngân hàng, người thân, vốn bị chôn vùi tại dự án, cũng như không thể xây dựng được nhà ở để an cư lạc nghiệp, vợ chồng, bố mẹ và anh em cãi lộn, gia đình ly tán, mất đoàn kết chỉ vì tin tưởng vào sự môi giới của Công ty phân phối dự án có tên có tuổi là Công ty cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh và Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng khu đô thị.

Hiện giờ, nhiều người đã hoàn toàn mất khả năng thanh toán các khoản vay nợ và kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần vì đã mua đất tại dự án này, phải bán cầm cố các tài sản khác…, vay mượn khắp nơi để trả nợ, dẫn đến nhiều gia đình gặp cảnh cơ hàn và cùng cực làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an sinh xã hội của người dân và tình hình an ninh chính trị của địa phương, cũng như các thành viên trong các gia đình”, đơn kêu cứu nêu rõ.

Người dân mất ăn mất ngủ sau khi dồn tiền mua đất

Trao đổi với Báo Điện tử VOV, anh Đào Văn Minh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cuối năm 2021, được biết thông tin dự án Nhà ở Dũng Liệt, huyện Yên Phong mở bán, anh đã vay vốn ngân hàng cùng bạn bè người thân để đầu tư mua 4 lô đất tại dự án này với mục đích mở cơ sở kinh doanh. Số tiền đã đặt cọc xấp xỉ 10 tỷ đồng.

“Khi mua, chúng tôi chỉ tìm hiểu vị trí của dự án rất đẹp, gần khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh, gia đình tôi dự định đầu tư để mở cơ sở kinh doanh, nên đã dốc toàn bộ vốn liếng hiện có, vay thêm bạn bè, gia đình và cả ngân hàng để có số tiền gần 10 tỷ đồng mua đất. Thời điểm đó, tôi mua trực tiếp từ Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh, họ hứa sẽ nhanh chóng làm sổ đỏ cho khách hàng. Nghe tên doanh nghiệp rất uy tín tại Bắc Ninh, chúng tôi đã xuống tiền đặt cọc. Nhưng đến tháng 8/2022, tôi không những chưa nhận được sổ đỏ, mà còn biết lô đất mình đã mua được chủ đầu tư là Công ty Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng khu đô thị bán lại cho một khách hàng khác sau khi đổi tên dự án thành “Yên Phong Central”, anh Minh cho biết.

Anh Đào Văn Minh cho biết thêm, khi biết thông tin dự án này đang được giao bán lần 2 với một tên gọi khác, anh và nhiều nhà đầu tư khác ngày đêm xuống tận dự án để “trông đất”, “tại đây tôi gặp được đúng một khách hàng khác cũng đã đặt cọc để mua đúng lô đất tôi đã mua trước đó. Lúc này cả 2 bên mới ngã ngửa, lo sợ mình bị lừa”.

Theo anh Đào Văn Minh, sau khi biết thông tin, anh cùng nhiều khách hàng khác nhiều lần lên gặp đại diện Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh để làm rõ thông tin, song đại diện đơn vị này vẫn khẳng định mình không sai và hứa sẽ làm việc với Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Khu đô thị để giải quyết cho khách hàng nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ động thái nào mới.

“Gia đình tôi đang lao đao khi rót vốn đầu tư mua đất, đến nay tiền đã đóng, nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa có. Thời điểm mua đất chúng tôi hoàn toàn không biết dự án đang được thế chấp tại ngân hàng. Đến nay mỗi tháng tôi phải trả từ 60-70 triệu tiền lãi mua đất”, anh Minh hoang mang chia sẻ.

Anh Ngô Bá Hiếu (Yên Phong, Bắc Ninh) cũng cho biết, ngay khi dự án mới mở bán, anh đã mua một lô đất, ký hợp đồng với Công ty Phương Bắc. Thời điểm đó Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh hứa hẹn sẽ trả sổ đỏ cho khách hàng vào cuối năm 2020. Sau đó, đơn vị này tiếp tục có văn bản gửi đến khách hàng xin ra hạn trả sổ đỏ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, tiếp sau đó, anh Hiếu cùng nhiều khách hàng khác được biết dự án này tiếp tục được rao bán với một tên gọi khác và tiếp tục nhận tin dự án đang được thế chấp tại ngân hàng.

“Chúng tôi là người dân, thấy các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị phân phối uy tín thì mua, nhưng cuối cùng lại đang đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản. Dù đã nhiều lần đối chất, Công ty cổ phần phát triển đô thị Phương Bắc Bắc Ninh cũng hứa hẹn sẽ giải quyết những vấn đề này, song đến nay vẫn chưa có bất cứ thay đổi nào. Số tiền tôi bỏ ra mua đất là toàn bộ tài sản của gia đình và vay mượn bạn bè, ngân hàng. Ngoài việc phải gánh số tiền lãi lớn, nhiều tháng nay gia đình tôi đều mất ăn mất ngủ, lo mất tài sản, không thể tập trung làm ăn. Chúng tôi không biết tài sản của mình sẽ đi về đâu, khi nào mới được giải quyết. Chúng tôi đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”, anh Hiếu lo lắng.

Trao đổi với VOV.VN về sự việc này, ông Nguyễn Chí Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cho biết chính quyền địa phương đã nhân được Đơn phản ánh của người dân và giao cho cơ quan chức năng làm rõ và yêu cầu Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Khu đô thị báo cáo cụ thể.

“Người dân bức xúc vì lời hứa của doanh nghiệp không đúng, khi cam kết trả sổ đỏ nhưng đến thời điểm này chưa trả được. Nhưng tiền và tài sản là không mất được”, ông Cường nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 29/8/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản gửi Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị về việc đề nghị ngừng giao dịch các lô đất thuộc dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra xác minh nội dung đơn của công dân phản ánh về việc tranh chấp các lô đất thuộc dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đơn vị đấu giá là Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng khu đô thị.

Văn bản của Công an tỉnh Bắc Ninh cũng nêu, để làm rõ những thông tin trong đơn thư phản ánh của người dân, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị tạm thời không giao dịch các lô đất thuộc dự án trên dưới mọi hình thức, không dùng các lô đất thuộc dự án trên để thế chấp vay vốn ngân hàng đến khi có kết quả điều tra, xác minh của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh.