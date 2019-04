Hàng trăm người tìm kiếm thi thể người đàn ông đuối nước trên Sông Đà

Nhận được thông tin ông Hoàng Văn Siện sinh năm 1957, trú tại bản Quyền, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai mất tích trên lòng hồ sông Đà, khu vực Huổi Ngoa, bản Quyền, xã Mường Chiên, hàng trăm người đã tập trung tìm kiếm.

Hàng trăm người tập trung tìm kiếm thi thể người đàn ông đuối nước trên Sông Đà.

Theo thông tin từ người dân cho biết: Vào khoảng 18h ngày 1/4, ông La Văn Tượng và Ấu Văn Thinh đang làm ruộng tại khu vực Huổi Ngoa thì nghe vợ ông Siện kêu cứu và thấy ông Siện đang dần đuối nước, cách bờ khoảng 40m.



"Tầm 18h khi tôi đang làm ở bờ ruộng bên kia thấy bà gọi kêu cứu, chúng tôi chạy ra phía bên kia thấy ông đang đuối kêu cứu với. Chỉ kịp bảo ông ngửa mặt lên, ông bảo đuối sức rồi, tầm 2 phút sau ông chìm xuống và không thấy ông nổi lên nữa", anh Ấu Văn Thinh, bản Hua Sát xã Mường Chiên cho biết.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Sau 1 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng.

Nguyên nhân ban đầu được người dân cho biết, do lúc đó trên sông đang có gió lốc và sóng to làm đứt dây néo thuyền, Ông Siện đã bơi xuống nước để đưa thuyền vào bờ, nhưng do đuổi sức ông đã chìm xuống. Các nhân chứng đã điện cho người nhà để báo cơ quan chức năng xuống tìm kiếm thi thể.



Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mường Chiên triển khai phương án 4 tại chỗ, huy động các lực lượng trục với thi thể nạn nhân.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đến khoảng 18h chiều qua 2/4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng.



Nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ./.

Thêm hai học sinh đuối nước thương tâm VOV.VN - Chiều 25/3, tại xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tử vong. Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân khiến 8 cháu bé bị đuối nước VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp khiến 8 cháu bé ở Hòa Bình bị đuối nước. Hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm VOV.VN -Đề cập đến vụ việc 8 em bị đuối nước ở Hòa Bình chiều 21/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, trẻ em là 1 phần của xã hội, cần bảo vệ trẻ em.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

PC_Article_AfterShare_1