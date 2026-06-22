Hàng trăm người xuyên đêm dập lửa cứu rừng ở Nghệ An

Chiều 21/6, một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực xóm 3, Khánh Sơn, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An. Mặc dù lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, song đến đêm cùng ngày, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp do thời tiết nắng nóng kéo dài và gió phơn Tây Nam thổi mạnh.

Hàng trăm người tham gia chữa cháy trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, ngọn lửa bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc xóm 3. Ban đầu đám cháy xuất hiện với quy mô nhỏ, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng trên các sườn đồi do nền nhiệt cao và thảm thực vật khô dễ bắt lửa.

Đến khoảng 23 giờ, đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát mạnh. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy số 1 đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng Quân sự, Công an, Kiểm lâm và người dân tham gia chữa cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 7 cũng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trực tiếp hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Các lực lượng được chia thành nhiều mũi tiếp cận hiện trường, tập trung phát dọn thực bì, mở đường băng cản lửa và khoanh vùng nhằm ngăn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, trong khi khu vực cháy chủ yếu là cỏ tranh, lau lách và bổi khô.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên cho biết, khu vực xảy ra cháy trước đây là rừng thông đã từng bị cháy, hiện chủ yếu là thảm thực vật tái sinh với lớp thực bì dày. Trong đêm, các lực lượng tập trung mở đường băng cản lửa tại khu vực giáp ranh giữa xóm 3, Khánh Sơn (xã Thiên Nhẫn) và địa bàn Nam Lộc, xã Vạn An nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp.

Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, hàng trăm người vẫn túc trực xuyên đêm, theo dõi chặt chẽ diễn biến đám cháy, đồng thời phát dọn đường băng để bảo vệ an toàn cho các hộ dân sống ven rừng tại xóm 3, xã Thiên Nhẫn cũng như diện tích rừng keo trong khu vực.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo nhận định ban đầu, đám cháy có thể xuất phát từ việc người dân xử lý thực bì phục vụ trồng keo dẫn đến cháy lan.