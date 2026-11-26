Một số ý kiến cho rằng, đề xuất này mang tính nhân văn cao, nhất là khi mỗi năm có hàng triệu vi phạm được ghi nhận. Tuy vậy, cách nào để xác định lỗi ít nghiêm trọng, vô tình để áp dụng chế tài cảnh cáo trong số hàng triệu vi phạm mỗi năm?

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Hàng ngày chạy xe máy đi làm và đưa đón con, anh Nguyễn Trần Bình Minh (ở Ba Đình, Hà Nội) ủng hộ đề xuất chỉ phạt cảnh cáo, trừ điểm giấy phép lái xe với một số lỗi vi phạm nhẹ. Theo anh Minh, xử phạt cần hướng tới thay đổi ý thức:

"Mục đích của xử phạt là để người dân thay đổi ý thức. Với lỗi nhỏ, nhắc nhở và trừ điểm là đủ để người ta nhớ, mà không tạo cảm giác nặng nề. Điểm bằng lái giống như “sổ theo dõi” của mỗi người, vi phạm nhiều lần thì hết điểm, mất quyền lái xe. Cái đó còn đáng lo hơn mấy trăm nghìn tiền phạt."

Theo anh Phạm Danh Đạt (ở Long Biên, Hà Nội), một tài xế xe dịch vụ, đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông sát với thực tế, nhất là với lỗi dừng đỗ trong nội thành:

"Nhiều khi đón trả khách, tôi chỉ dừng xe vài phút ở chỗ không có điểm đỗ, vì nội thành thiếu chỗ dừng đỗ quá. Phạt tiền những lỗi như vậy thì người lái xe rất thiệt. Bằng lái là công cụ kiếm sống, hết điểm là phải nghỉ việc. Nên tôi nghĩ người lái xe chuyên nghiệp sẽ chấp hành nghiêm hơn."

Thừa nhận việc phạt cảnh cáo có mục tiêu tốt, tuy vậy, cũng có ý kiến băn khoăn về tính răn đe của đề xuất này:

"Nếu nhẹ tay quá, tôi sợ một bộ phận người tham gia giao thông lại chủ quan, nhất là khi ý thức chấp hành của nhiều người vẫn chưa cao."

"Với người chạy xe nhiều như tôi thì nghe cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng tôi hơi lo là nhiều người sẽ coi nhẹ, vì nghĩ vi phạm cũng chỉ bị nhắc nhở thôi."

Thống kê mới nhất của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, 11 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước phát hiện và xử lý hơn 4,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. So với cùng kỳ năm 2025, số trường hợp vi phạm bị xử lý tăng hơn 1,5 triệu (50,4%).

Trước băn khoăn của người dân về việc sẽ có hàng triệu vi phạm có thể được xem xét phạt cảnh cáo và trừ điểm giấy phép lái xe, có thể làm người dân coi nhẹ, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, bên cạnh đề xuất hình thức phạt cảnh cáo, người vi phạm có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe, thậm chí phạt lũy tiến khi tái phạm.

Cùng với đó, hệ thống camẻa giám sát ngày càng được mở rộng, sẽ góp phần phát hiện ngay các hành vi vi phạm: "Tới đây chúng ta sẽ phủ kín được camera có sử dụng trí tuệ nhân tạo, rồi các trung tâm giám sát và điều hành giao thông thì sẽ đảm bảo việc phát hiện vi phạm một cách kịp thời. Chúng ta cũng nhìn nhận thấy, ở những nơi, những địa bàn, những tuyến mà có lắp các thiết bị camera giám sát thì ý thức của người dân đã thay đổi."

Theo thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, Nguyên cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông là phù hợp. Bởi có những trường hợp vi phạm xuất phát từ hạ tầng chưa đảm bảo cho người tham giao thông chủ động chấp hành, chẳng hạn mật độ phương tiện lớn, để tránh tai nạn, va chạm đã khó, việc quan sát đèn tín hiệu càng khó hơn, chưa kể biển báo bị che lấp:

"Phải rà soát lại toàn độ tổ chức giao thông trong những khu đô thị, đặc biệt khu đô thị lớn xem đã phù hợp chưa. Trước khi phạt thì phải soát lại cái tổ chức giao thông phù hợp chưa đã. Nếu chưa phù hợp, phải xem xét lại. Hệ thống đèn đèn tín hiệu đã đảm bảo chưa…"

Còn theo chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo, đề xuất phạt cảnh cáo với các lỗi vi phạm nhẹ là phù hợp. Tuy vậy, theo ông Khương Kim Tạo, cần quy định rất rõ những tiêu chí xác định lỗi vi phạm nhẹ để đề xuất phạt cảnh cáo. Dẫn ví dụ cùng hành vi vượt đèn tín hiệu, nhưng khi đèn đỏ đã bật mà bánh xe đè lên vạch dừng thì chỉ tính là lỗi đè vạch, có thể chỉ bị nhắc nhở, cảnh cáo.

Còn khi bánh xe đã qua vạch, tiến vào khu vực của người đi bộ thì có thể áp dụng lỗi không nhường đường cho người đi bộ; mức phạt cao hơn đè vạch, nhưng thấp hơn nhiều so với vượt đèn đỏ:

"Khi đầu xe đi vào làn của dòng xe vuông góc, xe đang chạy tuồn tuột mà anh thò đầu vào thì gây tai nạn rồi còn gì. Trường hợp đó là phạt lỗi vượt đèn đỏ, anh có đứng lại hay không đứng lại đều phạt giống nhau hết. Chúng ta có thể tách 3 giới hạn, 3 mức độ. Giống như Đức, châu Âu người ta quy định như thế."

Một số ý kiến cũng đề xuất, bên cạnh việc làm rõ các tiêu chí để xác định lỗi vi phạm ít nghiêm trọng, để áp dụng phạt cảnh cáo, cần quy định rõ thời gian giữa lần 1, lần 2 và lần 3 là bao lâu. Chẳng hạn trong vòng 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm mà tái phạm thì mới tính lũy tiến. Như vậy mới có căn cứ xác định hành vi tái phạm, và bị xử phạt một cách minh bạch.

Nhân văn nhưng không giảm tính răn đe

Với việc nghiên cứu, đề đề xuất phạt cảnh cáo, kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe với một số lỗi ít nghiêm trọng được xem là giải pháp khá nhân văn. Song bên cạnh việc làm rõ tiêu chí xác định các hành vi được coi là ít nghiêm trọng, thì việc đề xuất phạt lũy tiến với hành vi tái phạm lần 2, lần 3 cũng sẽ góp phần tăng tính răn đe với hành vi tái phạm, hoặc vi phạm lỗi nghiêm trọng.

Việc xử lý vi phạm giao thông, mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử phạt thật nặng người vi phạm, mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa nguy cơ tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Thực tế, có những lỗi xuất phát từ sự thiếu chú ý, sơ suất nhất thời, chưa trực tiếp tạo ra nguy cơ lớn đối với an toàn giao thông. Nếu áp dụng mức phạt tiền như nhau về tính chất đối với những hành vi có mức độ nguy hiểm rất khác biệt, đôi khi chưa thực sự phản ánh đầy đủ nguyên tắc xử lý vi phạm tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

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Phạt cảnh cáo kết hợp trừ điểm giấy phép lái xe như đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông, có thể tạo ra một cách tiếp cận khác. Người vi phạm có thể không bị phạt tiền ngay, nhưng bị trừ điểm giấy phép lái xe. Đây không phải là hình thức nhắc nhở đơn thuần, càng không đồng nghĩa với việc nương nhẹ. Bởi điểm giấy phép lái xe chính là một cơ chế giám sát quá trình chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Mỗi lần vi phạm đều có thể ảnh hưởng đến quyền tiếp tục điều khiển phương tiện của họ trong tương lai.

Một khoản tiền phạt, dù không lớn, đôi khi vẫn tạo ra áp lực đối với một bộ phận người dân. Nếu có thể thay thế bằng hình thức cảnh cáo nhưng vẫn duy trì chế tài trừ điểm, chính sách sẽ vừa bảo đảm tính giáo dục, vừa hạn chế gánh nặng tài chính không cần thiết. Đó là chưa kể, nguy cơ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cao hơn, khi mức phí đi kèm lịch sử vi phạm.

Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định rõ thế nào là hành vi vi phạm ít nghiêm trọng. Đây không thể là một khái niệm chung chung, phụ thuộc vào cách hiểu hoặc đánh giá chủ quan của lực lượng thực thi. Cần có những tiêu chí cụ thể, dựa trên tính chất hành vi, mức độ nguy hiểm, khả năng gây mất an toàn, hậu quả thực tế và bối cảnh xảy ra vi phạm. Đặc biệt, phải phân định rõ những lỗi chỉ mang tính chất thủ tục, lỗi do sơ suất với những hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Chẳng hạn, một hành vi vi phạm dù chưa gây ra hậu quả nhưng nếu có khả năng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông thì không thể chỉ vì chưa xảy ra tai nạn mà được xem là ít nghiêm trọng. Ngược lại, những vi phạm có mức độ nguy hiểm thấp, chưa tạo ra nguy cơ đáng kể, có thể được cân nhắc áp dụng chế tài nhẹ hơn. Việc phân loại chính xác sẽ giúp chính sách đi vào thực chất, tránh tình trạng cùng một hành vi nhưng cách xử lý khác nhau, hoặc tạo ra kẽ hở để người vi phạm lợi dụng.

Một vấn đề khác cũng cần được tính đến là tính lũy tiến của chế tài. Phạt cảnh cáo kết hợp trừ điểm có thể phù hợp với lần vi phạm đầu tiên, nhưng nếu một người liên tục tái phạm cùng một lỗi thì không thể tiếp tục áp dụng cách xử lý nhẹ nhàng như trước.

Vì vậy, nghiên cứu áp dụng mức xử phạt lũy tiến đối với hành vi tái phạm lần thứ hai, thứ ba là cần thiết. Đặc biệt, với những lỗi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, cần kiên quyết áp dụng chế tài nghiêm khắc ngay từ lần vi phạm đầu tiên, không nhất thiết phải chờ đến khi tái phạm.

Muốn làm được điều đó, hệ thống dữ liệu vi phạm giao thông cần được cập nhật đầy đủ, liên thông và chính xác, bảo đảm cơ quan chức năng có thể nhận diện lịch sử vi phạm của từng người lái xe. Đồng thời, quy trình xử lý phải minh bạch, có cơ chế giải trình và khiếu nại rõ ràng, tránh phát sinh tiêu cực hoặc bất bình đẳng trong thực thi.

Một chính sách xử phạt hiệu quả không nhất thiết phải luôn bắt đầu bằng mức phạt thật nặng. Điều quan trọng là chế tài phải đúng người, đúng lỗi, tương xứng với mức độ nguy hiểm và đủ sức ngăn ngừa hành vi tái phạm. Phạt cảnh cáo kết hợp trừ điểm đối với những lỗi ít nghiêm trọng là cách tiếp cận nhân văn, nhưng sự nhân văn ấy phải đi cùng nguyên tắc nghiêm minh. Có như vậy, chính sách xử phạt mới vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, vừa giữ được kỷ cương pháp luật và mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.