English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

“Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” đến với trẻ em miền núi Sơn La

Thứ Ba, 10:14, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hàng trăm trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn La sẽ được khám và phẫu thuật miễn phí – “hành trình gieo mầm xanh hy vọng” đã đem lại niềm tin, cơ hội được cải thiện sức khoẻ và từng bước hoà nhập cộng đồng, thay đổi cuộc sống của nhiều trẻ em miền núi vùng cao.

 

Sự kiện do Sở Y tế tỉnh Sơn La, Trung tâm 2 (Hội bảo trợ người khuyết tật Việt Nam), cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6 – 10/7 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

 

Trời mưa tầm tã, nhưng từ sáng sớm, rất đông gia đình có trẻ khuyết tật ở các địa phương trong tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để chờ được thăm khám và phẫu thuật. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi đứa trẻ mang trên mình những dạng tật, nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều có chung niềm mong mỏi, hi vọng sẽ sớm được khỏe mạnh, hòa nhập như bao bạn bè cùng trang lứa.

hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 1
Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc các dị tật bẩm sinh...
hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 2
... khuyết tật về vận động, thị giác, thính giác, răng hàm mặt.

Đưa cháu gái 10 tuổi với đa khuyết tật tới khám, ông Lừ Văn Dẫn, ở xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La chia sẻ: Cháu tôi từ nhỏ đã không đi được, vận động tay cũng rất kém, đầu óc không minh mẫn; cháu không đi học được, cũng không thể tự sinh hoạt cá nhân. Bố mẹ cháu đi làm thuê hết nên cháu ở với ông bà, chúng tôi cũng chỉ dựa vào mảnh nương sống qua ngày, khó khăn lắm. Rất mong đây sẽ là cơ hội để cháu được khám và điều trị, được cải thiện sức khoẻ.

hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 3
Gia đình ông Lừ Văn Dẫn, xã Chiềng Mung, Sơn La và niềm hi vọng giúp cháu gái được cải thiện sức khỏe.

Cháu gái ông Lừ Văn Dẫn là một trong số gần 800 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám chuyên sâu, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí trong “hành trình gieo mầm xanh hi vọng” đợt này. Trước đó, ngành Y tế Sơn La đã rà soát, khám sàng lọc từ cơ sở; đồng thời chuẩn bị những điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 4
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La huy động nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ khám và phẫu thuật.

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La thông tin: Bệnh viện đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay, từ tập huấn nhận diện các biểu hiện khuyết tật cần can thiệp cho tất cả các cán bộ y tế của trạm y tế xã, phường, các bệnh viện đa khoa khu vực trong toàn tỉnh. Căn cứ trên các mặt bệnh đó, chúng tôi chuẩn bị về thiết bị y tế, nhân lực, các bác sĩ; phối hợp cùng các chuyên gia đến từ các bệnh viện Trung ương, đảm bảo trang thiết bị vật tư phục vụ phẫu thuật, bố trí khu vực phòng mổ, khu điều trị cho bệnh nhân...

hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 5
Hành trình gieo mầm xanh hi vọng có sự tham gia thăm khám và phẫu thuật của các bác sỹ tuyến Trung ương.

Trực tiếp tham gia thăm khám và phẫu thuật cho trẻ dịp này có đội ngũ các cán bộ, bác sĩ, chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện tuyến Trung ương. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Điền - một trong những bác sĩ của bộ môn phẫu thuật tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều chương trình phẫu thuật nhân đạo cho các cháu ở nhiều tỉnh thành. Hôm nay đến với Sơn La, cũng khá bất ngờ khi thấy các cháu bị dị tật khá nhiều, với dị tật khác nhau, từ dị tật hàm mặt đến di chứng bỏng...

"Mong muốn của chúng tôi là làm sao có thể hỗ trợ được các cháu trở về được với diện mạo, hình thái thông thường. Không chỉ là trách nhiệm và sứ mệnh, mà còn là niềm vui và tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ giúp các cháu được hòa nhập và có tương lai tốt đẹp hơn", bác sĩ Điền nói.

hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 6
Chương trình giúp trẻ khuyết tật có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sơn La, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương, còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc các dị tật bẩm sinh, khuyết tật về vận động, thị giác, thính giác, răng hàm mặt hoặc các bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa, nhưng chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 7
Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện, hoặc chỉ định chuyển tuyến.

Bởi vậy, trong nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh nhà đã phối hợp với các tổ chức trung ương triển khai khám, sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, góp phần mang lại cơ hội điều trị, phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cháu. Thống kê từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 1.400 trẻ được khám sàng lọc và hơn 580 trường hợp phẫu thuật thành công; các cháu sau can thiệp đều được theo dõi, chăm sóc toàn diện. 

hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 8
Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 1.400 trẻ được khám sàng lọc và hơn 580 trường hợp phẫu thuật thành công.
hanh trinh gieo mam xanh hy vong den voi tre em mien nui son la hinh anh 9
Các đơn vị tài trợ, đồng hành tặng quà cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La.

Với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Sơn La, đây thực sự là cơ hội để trẻ khuyết tật được cải thiện sức khỏe, phục hồi chức năng và từng bước hòa nhập cộng đồng, thay đổi cuộc sống.

Lê Hạnh/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Một hộ dân ở Ngọc Chiến (Sơn La) thiệt hại gần 20 tấn cá tầm do mưa lũ
Một hộ dân ở Ngọc Chiến (Sơn La) thiệt hại gần 20 tấn cá tầm do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 4/7 đã khiến nước lũ dâng cao, ảnh hưởng tới khu vực nuôi cá tầm của một số hộ dân xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Theo thống kê ban đầu, gần 20 tấn cá tầm của 1 hộ nuôi trồng đã bị thiệt hại, gây tổn thất lớn về kinh tế.

Một hộ dân ở Ngọc Chiến (Sơn La) thiệt hại gần 20 tấn cá tầm do mưa lũ

Một hộ dân ở Ngọc Chiến (Sơn La) thiệt hại gần 20 tấn cá tầm do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ ngày 4/7 đã khiến nước lũ dâng cao, ảnh hưởng tới khu vực nuôi cá tầm của một số hộ dân xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Theo thống kê ban đầu, gần 20 tấn cá tầm của 1 hộ nuôi trồng đã bị thiệt hại, gây tổn thất lớn về kinh tế.

Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025
Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Sơn La thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 53,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025

Sơn La thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2025

VOV.VN - 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Sơn La thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.700 tỷ đồng, bằng 53,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La
Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La

VOV.VN - Các dự án sắp xếp dân cư, sửa chữa đường giao thông, cầu qua sông, trường học... vùng thiên tai và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang được tỉnh Sơn La quan tâm đôn đốc, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn và sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng phục vụ người dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án dân cư, giao thông vùng thiên tai ở Sơn La

VOV.VN - Các dự án sắp xếp dân cư, sửa chữa đường giao thông, cầu qua sông, trường học... vùng thiên tai và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang được tỉnh Sơn La quan tâm đôn đốc, đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn và sớm hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng phục vụ người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục