“Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” đến với trẻ em miền núi Sơn La

Sự kiện do Sở Y tế tỉnh Sơn La, Trung tâm 2 (Hội bảo trợ người khuyết tật Việt Nam), cùng các đơn vị đồng hành, tài trợ phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 6 – 10/7 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Trời mưa tầm tã, nhưng từ sáng sớm, rất đông gia đình có trẻ khuyết tật ở các địa phương trong tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để chờ được thăm khám và phẫu thuật. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi đứa trẻ mang trên mình những dạng tật, nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều có chung niềm mong mỏi, hi vọng sẽ sớm được khỏe mạnh, hòa nhập như bao bạn bè cùng trang lứa.

Nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc các dị tật bẩm sinh...

... khuyết tật về vận động, thị giác, thính giác, răng hàm mặt.

Đưa cháu gái 10 tuổi với đa khuyết tật tới khám, ông Lừ Văn Dẫn, ở xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La chia sẻ: Cháu tôi từ nhỏ đã không đi được, vận động tay cũng rất kém, đầu óc không minh mẫn; cháu không đi học được, cũng không thể tự sinh hoạt cá nhân. Bố mẹ cháu đi làm thuê hết nên cháu ở với ông bà, chúng tôi cũng chỉ dựa vào mảnh nương sống qua ngày, khó khăn lắm. Rất mong đây sẽ là cơ hội để cháu được khám và điều trị, được cải thiện sức khoẻ.

Gia đình ông Lừ Văn Dẫn, xã Chiềng Mung, Sơn La và niềm hi vọng giúp cháu gái được cải thiện sức khỏe.

Cháu gái ông Lừ Văn Dẫn là một trong số gần 800 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn sẽ được khám chuyên sâu, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí trong “hành trình gieo mầm xanh hi vọng” đợt này. Trước đó, ngành Y tế Sơn La đã rà soát, khám sàng lọc từ cơ sở; đồng thời chuẩn bị những điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La huy động nhân lực, cơ sở vật chất phục vụ khám và phẫu thuật.

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La thông tin: Bệnh viện đã chuẩn bị từ nhiều tháng nay, từ tập huấn nhận diện các biểu hiện khuyết tật cần can thiệp cho tất cả các cán bộ y tế của trạm y tế xã, phường, các bệnh viện đa khoa khu vực trong toàn tỉnh. Căn cứ trên các mặt bệnh đó, chúng tôi chuẩn bị về thiết bị y tế, nhân lực, các bác sĩ; phối hợp cùng các chuyên gia đến từ các bệnh viện Trung ương, đảm bảo trang thiết bị vật tư phục vụ phẫu thuật, bố trí khu vực phòng mổ, khu điều trị cho bệnh nhân...

Hành trình gieo mầm xanh hi vọng có sự tham gia thăm khám và phẫu thuật của các bác sỹ tuyến Trung ương.

Trực tiếp tham gia thăm khám và phẫu thuật cho trẻ dịp này có đội ngũ các cán bộ, bác sĩ, chuyên gia đến từ nhiều bệnh viện tuyến Trung ương. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hữu Điền - một trong những bác sĩ của bộ môn phẫu thuật tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều chương trình phẫu thuật nhân đạo cho các cháu ở nhiều tỉnh thành. Hôm nay đến với Sơn La, cũng khá bất ngờ khi thấy các cháu bị dị tật khá nhiều, với dị tật khác nhau, từ dị tật hàm mặt đến di chứng bỏng...

"Mong muốn của chúng tôi là làm sao có thể hỗ trợ được các cháu trở về được với diện mạo, hình thái thông thường. Không chỉ là trách nhiệm và sứ mệnh, mà còn là niềm vui và tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ giúp các cháu được hòa nhập và có tương lai tốt đẹp hơn", bác sĩ Điền nói.

Chương trình giúp trẻ khuyết tật có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sơn La, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương, còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc các dị tật bẩm sinh, khuyết tật về vận động, thị giác, thính giác, răng hàm mặt hoặc các bệnh lý cần can thiệp ngoại khoa, nhưng chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Các trường hợp đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện, hoặc chỉ định chuyển tuyến.

Bởi vậy, trong nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh nhà đã phối hợp với các tổ chức trung ương triển khai khám, sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật, góp phần mang lại cơ hội điều trị, phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cháu. Thống kê từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 1.400 trẻ được khám sàng lọc và hơn 580 trường hợp phẫu thuật thành công; các cháu sau can thiệp đều được theo dõi, chăm sóc toàn diện.

Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 1.400 trẻ được khám sàng lọc và hơn 580 trường hợp phẫu thuật thành công.

Các đơn vị tài trợ, đồng hành tặng quà cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La.

Với địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn như Sơn La, đây thực sự là cơ hội để trẻ khuyết tật được cải thiện sức khỏe, phục hồi chức năng và từng bước hòa nhập cộng đồng, thay đổi cuộc sống.