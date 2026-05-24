Hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng: Cần xử lý nghiêm

VOV.VN - Mấy ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục chửi bới, tát, đấm đá một nam tài xế lớn tuổi, sau khi xảy ra một va chạm giao thông nhỏ trên đường phố Hà Nội. Vụ việc đã khiến dư luận không khỏi bức xúc và cơ quan Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đang xử lý...
VOV.VN - Công an phường Yên Hòa đã lập hồ sơ và khẳng định sẽ xử lý theo đúng quy định đối với người phụ nữ đánh chửi nam tài xế lớn tuổi sau va chạm giao thông ở Hà Nội
VOV.VN - Lãnh đạo công an phường Yên Hòa (Hà Nội) xác nhận người phụ nữ liên tục chửi rủa, đánh nam tài xế lớn tuổi ở phố Nguyễn Xuân Linh đang sinh sống trên địa bàn phường này và lực lượng chức năng đã đề nghị người phụ nữ này lên làm việc.
VOV.VN - Dù tài xế mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với bà H nhưng đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.