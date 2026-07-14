HĐND Hà Nội xem xét 35 nghị quyết, chất vấn nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố.

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Những kết quả đạt được thời gian qua tạo động lực mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng quyết sách và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,22%, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 411 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán; thu hút vốn FDI đạt 3,23 tỷ USD; doanh thu du lịch tăng trên 20%. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Không chỉ các chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả tích cực, niềm tin của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được củng cố, các nguồn lực mới từng bước được khơi thông, tạo tiền đề để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và yêu cầu cao hơn.

Về hoạt động của HĐND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, HĐND đã tổ chức 6 kỳ họp, ban hành 116 nghị quyết; riêng hơn một tháng qua tổ chức 3 kỳ họp chuyên đề, thông qua 59 nghị quyết nhằm kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách theo Luật Thủ đô năm 2026. Cùng với đó, HĐND tiếp tục đẩy mạnh xây dựng HĐND số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điều hành không giấy tờ, hướng tới cơ quan dân cử hiện đại, chuyên nghiệp.

Đánh giá những kết quả đạt được đã tạo thêm niềm tin nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết mục tiêu tăng trưởng cả năm là 11%, đòi hỏi thành phố phải triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới, khơi thông nguồn lực và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 51 nội dung, gồm 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo.

Trong đó, HĐND sẽ tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đánh giá kết quả bước đầu triển khai Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời xem xét nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về phát triển đô thị, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, môi trường và an sinh xã hội.

Một trong những nội dung được cử tri đặc biệt quan tâm là phiên chất vấn với hai nhóm vấn đề gồm: công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị hoạt động chất vấn tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình thực hiện.

"Mục tiêu xuyên suốt kỳ họp ban hành những quyết sách đúng, trúng, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả cao, để mỗi nghị quyết của HĐND Thành phố thực sự tạo động lực phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và mở thêm không gian phát triển cho Thành phố trong giai đoạn mới", bà Hà nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, điều cử tri và Nhân dân mong đợi sau mỗi kỳ họp không chỉ là có thêm những nghị quyết mới, mà quan trọng hơn là những chuyển biến mới trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ; những cơ chế, chính sách nhanh chóng phát huy hiệu quả; người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp có thêm điều kiện phát triển và Thành phố có thêm động lực để bứt phá. "Giá trị của mỗi nghị quyết không được đo ở thời điểm biểu quyết thông qua, mà được khẳng định bằng kết quả trong quá trình tổ chức thực hiện; bằng những đổi thay mà người dân có thể cảm nhận, doanh nghiệp có thể thụ hưởng và sự phát triển của thành phố có thể kiểm chứng", bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.