Hiện trường vụ xe đâm liên hoàn ở dốc Cun, 4 người chết và bị thương

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 6. Ảnh: Đỗ Văn Minh Vào khoảng 6h30 phút ngày 11/5, tại Km 78+750, Quốc lộ 6 (đoạn qua dốc Cun, Hòa Bình) đã xảy ra vụ TNGT liên hoàn khi một chiếc ô tô mất phanh đâm vào 2 xe ô tô khác và một xe máy bị liên luỵ, vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Ảnh: FB Thời điểm trên, xe ô tô BKS 38C - 078.72 do Đặng Quốc Dũng (SN 1985, quê quán Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội, trên xe chở bột đá, do bị mất phanh đã đâm vào xe Fortunner BKS 30A - 687.79 do Vũ Xuân Độ (SN 1960, trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, TP. Hà Nội) điều khiển hướng ngược lại, ngồi sau xe có anh Long (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: FB Sau khi đâm vào xe Fortunner, xe ô tô 38C - 078.72 tiếp tục đâm vào xe tải BKS 29C - 752.09 tại Km 78+600 (chưa rõ lái xe), phụ xe là Huỳnh Nam Sơn (trú tại Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đi hướng Hà Nội - Sơn La. Ảnh: FB Vụ tai nạn khiến xe tải 29C - 752.09 lật đổ đè lên xe máy BKS 28F1 - 001.28 do Phạm Bích Hiền (SN 1975, trú tại tổ 9, phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình) điều khiển theo hướng Hà Nội - Sơn La. Anh Long tử vong tại chỗ, Độ và lái xe 29C - 752.09 và Hiền bị thương. Vụ tai nạn liên hoàn này đã khiến giao thông qua tuyến Quốc lộ 6 bị ách tắc kéo dài hàng cây số. Ảnh: FB Nhận được tin báo, Công an Hòa Bình đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, cứu hộ các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: FB Tài xế xe tải bị kẹt ở cabin, người dân và lực lượng chức năng phải cắt, phá cabin để đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: FB Những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Ảnh: FB Xe tải biến dạng, nát hết cabin sau khi bị đâm trúng và lặt ra đường. Người dân cùng lực lượng chức năng tham gia giải cứu nạn nhân bị kẹt trong cabin đưa đi cấp cứu. Ảnh: FB Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT Hòa Bình, ngay sau khi nhận được thông tin, phòng CSGT đã cử cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường, cứu hộ các nạn nhân bị kẹt trong xe đưa đi cấp cứu, điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông. Ảnh: FB Dốc Cun trên Quốc lộ 6 từ tỉnh Hòa Bình đi các tỉnh Tây Bắc dài khoảng 2km (Km78 - Km80), được coi là một điểm đen với độ dốc cao và nhiều khúc cua gấp, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: FB Dốc Cun là "điểm đen" về tai nạn giao thông. Nhiều người vẫn gọi đây là con dốc "tử thần" vì liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh Google Map.

