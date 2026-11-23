Theo báo cáo ngày 20/11 của UBND xã Đăk Sao, vụ việc được xác minh sau khi địa phương tiếp nhận Phiếu chuyển đơn tố cáo của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đơn tố cáo nặc danh ngày 29/9/2026 phản ánh Hiệu trưởng Trường Mầm non Đăk Sao và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Sao tự ý đốn hạ cây xanh trong khuôn viên trường để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Qua kiểm tra, xác minh, UBND xã Đăk Sao xác định, ngày 28/8/2026, Trường Mầm non Đăk Sao đã cắt tỉa ngang thân chính 2 cây sanh tại điểm trường thôn Đăk Riếp. Nhà trường giải thích việc này nhằm phòng ngừa nguy cơ cành cây vướng vào đường dây điện cao áp, gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, Hiệu trưởng chưa lập văn bản xin ý kiến, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk Sao, trong 2 ngày 23 và 24/9/2026, ông Phạm Quốc Việt đã tự liên hệ người dân và người nhà giáo viên đưa cưa máy vào khuôn viên trường cắt tỉa, cưa hạ cây xanh. Trong đó, 6 cây bị cưa hạ sát gốc, đào bới và 9 cây được cắt tỉa. Việc này chưa có phương án kỹ thuật bằng văn bản, chưa được UBND xã phê duyệt.

Kết quả xác minh cho thấy, việc cắt tỉa, cưa hạ cây xuất phát từ yêu cầu chỉnh trang trường lớp, khắc phục tình trạng rễ cây làm nứt công trình vệ sinh, cành cây vươn qua mái tôn và phòng ngừa nguy cơ gãy đổ, mất an toàn cho giáo viên, học sinh. Một số cành củi sau khi cưa hạ được người dân đưa ra khỏi khuôn viên trường làm chất đốt. Sau đó, ông Phạm Quốc Việt đã phối hợp thu hồi toàn bộ số gỗ, củi, trong đó có 0,434 m³ gỗ mít cùng gỗ xà cừ và các loại gỗ khác, đưa về trường quản lý.

UBND xã Đăk Sao kết luận, không có căn cứ xác định Hiệu trưởng của 2 trường bán cây, lấy tiền tiêu xài cá nhân hay tẩu tán tài sản công. Tuy nhiên, ông Phạm Quốc Việt đã vi phạm quy trình quản lý cây xanh, tài sản công; không bàn bạc, lấy ý kiến tập thể trước khi thực hiện.

Ngày 19/11/2026, Chủ tịch UBND xã Đăk Sao ký Quyết định số 284/QĐ-UBND, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Quốc Việt. Trong khi đó, bà Phạm Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đăk Sao được yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc do vi phạm quy trình khi cắt tỉa 2 cây sanh nhưng không gây thất thoát tài sản.

UBND xã Đăk Sao cũng giao các bộ phận chuyên môn hướng dẫn nhà trường hoàn thiện thủ tục kiểm kê, xử lý số gỗ thu hồi và lập phương án trồng bổ sung cây xanh, bảo đảm cảnh quan trường học.