Hình ảnh “biển” người đổ về Hạ Long vui chơi, tắm biển

Trong những ngày nghỉ lễ, bãi biển Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đông đúc khách du lịch tới vui chơi, tắm biển, tuy nhiên không còn xảy ra tình trạng quá tải, “chật cứng” như mọi năm. Trong ảnh: Chiều 30/4, người dân, du khách đổ về Khu du lịch Bãi Cháy tăng đột biến khiến tuyến đường bị ách tắc cục bộ. Thời tiết ấm lên so với những ngày nghỉ lễ trước, nhiều người chọn bãi biển làm điểm đến. Ước tính có vài nghìn lượt người tới đây vui chơi, tắm biển trong chiều 30/4. Việc bãi tắm được mở rộng hơn so với mùa du lịch năm ngoái cũng khiến không gian dành cho du khách thoải mái hơn. Tình trạng chật cứng, nghẹt thở ở bãi tắm như mọi năm đã không xảy ra. Các trò chơi như dù lượn, phao chuối,... được nhiều du khách ưa thích trải nghiệm. Các dịch vụ ăn uống, tắm tráng tại đây có tăng giá nhẹ nhưng chưa ghi nhận hiện tượng “chặt chém”. Lượng khách đông cũng khiến bãi biển bị xả rác tràn lan, các lực lượng vất vả tập kết, thu gom rác. Bãi biển được giảm tải một phần cũng là nhờ Khu du lịch Bãi Cháy đã có thêm rất nhiều điểm vui chơi khác như các công viên giải trí, khu phố cổ,… Càng đến tối, du khách dạo phố tham quan, mua sắm càng đông đúc hơn. Khu du lịch Bãi Cháy, vịnh Hạ Long là những điểm đến tăng đột biến du khách trong dịp nghỉ lễ này, riêng vịnh Hạ Long trung bình mỗi ngày đón khoảng 20.000 lượt khách, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước./.

