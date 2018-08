Hình ảnh: Lai Châu dồn toàn lực cho công tác khắc phục sạt lở, lũ quét

Những ngôi nhà chênh vênh bên mép vực, đìu hiu giữa núi rừng sau mưa lũ là hình ảnh quen thuộc những ngày này tại các xã biên giới huyện Phong Thổ. Sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang dần xoa dịu nỗi đau, mất mát cho người dân vùng lũ. Do tuyến đường liên xã nối Trung tâm huyện với các xã biên giới xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ nên giao thông đi lại tại đây hiện nay cực kỳ khó khăn. Để vào được các điểm bị thiệt hại phải vượt qua hàng chục km đi bộ và nhiều điểm sạt lở. Những phương tiện cơ giới chỉ đến được nửa đường. Hiện việc đi lại của người dân đang gặp nhiều khó khăn và việc tiếp tế lương thực, thực phẩm chủ yếu là vận chuyển bộ. Để vượt qua các điểm sạt lở, lầy lội bùn đất hiện nay cực kỳ nguy hiểm và cấp ủy, chính quyền địa phương phải cử người trực tại các điểm sạt để hướng dẫn, giúp đỡ người qua lại. Nền một ngôi nhà sau lũ quét chỉ còn lại đống đá hộc và bùn đất. Để vận chuyển được lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết vào hỗ trợ người dân phải do những thanh niên khỏe mạnh người địa phương thực hiện. Bản nhóm I, xã Mù Sang tan hoang sau mưa lũ. Ngoài những ngôi nhà bị mất, hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ có hàng trăm ngôi nhà khác đang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao cần được di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương việc này cần phải có thời gian và kinh phí cực lớn vì rất khó tìm được địa điểm an toàn vì địa hình đồi núi ở địa phương quá dốc. Hiện nay, ngoài việc nỗ lực khắc phục các tuyến đường giao thông, địa phương đang dồn toàn lực cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Hiện có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sự chung tay của các lực lượng tại địa phương đang dần xoa dịu nỗi đau mất mát tài sản, người thân cho người dân nơi rốn lũ.

