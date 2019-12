Hình ảnh nhà máy xử lý nước thải chục nghìn tỷ có nguy cơ chậm tiến độ

Nhà máy thu gom nước thải trên diện tích 4.874 ha, thuộc các quận Ba Đình, Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông và Thanh Trì. Cùng với đó là sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Sét… nhiều năm qua ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp xả trực tiếp.

