Hình ảnh vụ sạt núi ở Lai Châu khiến 5 người thương vong

Vụ sạt núi xảy ra vào đầu giờ chiều nay (3/8), làm thiệt hại 4 ngôi nhà tại bản Sin Chải, xã biên giới Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã có 1 người thiệt mạng, 4 người bị thương nặng và 10 nhà khác có nguy cơ sạt trượt mất nhà Rất may vụ sạt núi xảy ra vào ban ngày nên số người thương vong được hạn chế tối đa Một số gia đình đã mất nhà cửa, tài sản Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, trú tránh đến nơi an toàn. Do mưa to nhiều ngày, đường vào xã Mù Sang xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây cô lập cho địa phương Hiện các lực lượng chức năng địa phương đã tiếp cận được hiện trường và hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa, tài sản

