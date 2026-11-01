Hố ga, bể cáp lồi lõm trên đường Hà Nội: Nguy cơ tai nạn từ những bất cập hạ tầng

Hố ga, nắp bể cáp trồi sụt, dày đặc trên nhiều tuyến phố

Tình trạng nắp hố ga, bể cáp viễn thông trồi sụt, nứt vỡ, chênh lệch độ cao so với mặt đường đang diễn ra tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, những vị trí hư hỏng này còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt đối với người đi xe máy.

Những hố ga được đơn vi hi công hoàn trả cẩu thả trở thành những cái “bẫy” đối với người tham gia giao thông, bất kể là ngày hay đêm tối.

Theo phản ánh của người dân, hàng loạt nắp công trình ngầm nằm rải rác giữa lòng đường, cái cao, cái thấp, lồi lõm trên các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Trần Phú (phường Hà Đông), Trương Định - Hoàng Mai (phường Tương Mai)... khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận ngày 30/10 tại khu vực ngã ba Trương Định - Hoàng Mai, phóng viên đếm được tới 9 nắp cống nằm sát nhau. Cách đó một đoạn ngắn, trước cửa nhà số 131 Trương Định, tiếp tục xuất hiện 3 nắp cống khác. Tại nút giao Trương Định - Nguyễn An Ninh, chưa đầy 20m mặt đường có khoảng 10 nắp cống lớn nhỏ nằm đan xen từ vỉa hè ra giữa lòng đường.

Mặt đường tại những khu vực này lồi lõm, chỗ cao, chỗ thấp, tạo thành những điểm gồ ghề liên tiếp. Người điều khiển phương tiện phải liên tục điều chỉnh hướng di chuyển để tránh các nắp hố ga trồi cao hoặc những vị trí sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ va chạm khi lưu lượng phương tiện đông.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên đường Nguyễn Trãi, đoạn từ cầu vượt Ngã Tư Sở về Nguyễn Tuân. Riêng khu vực ga Thượng Đình có hơn 10 nắp cống nằm đan xen. Tại ngã ba Nguyễn Trãi - Giáp Nhất, khu vực xung quanh mép nắp cống còn đọng nước đục, có dấu hiệu xói lở.

Theo quan sát, tình trạng này có thể liên quan đến việc nhiều đơn vị quản lý hạ tầng như thoát nước, viễn thông, điện lực cùng khai thác các công trình ngầm tại những thời điểm khác nhau. Việc thi công, hoàn trả mặt bằng thiếu đồng bộ khiến mặt đường bị cắt xẻ, xuất hiện nhiều loại nắp hố ga, nắp bể cáp và tấm đan bê tông xen kẽ.

Nhan nhản “bẫy” hố ga “rình rập” người đi đường trên phố Trương Định, Hà Nội.

Đáng chú ý, tại nhiều vị trí, nắp hố ga nhô cao hơn mặt đường khoảng 3-5cm, tạo thành những gờ cứng. Trong khi đó, một số nắp khác lại bị sụt lún sâu, hình thành các điểm trũng như ổ gà. Lớp bê tông nhựa xung quanh mép nắp bể cáp ở nhiều nơi bị bong vỡ, đá dăm lởm chởm, thậm chí để lộ khung sắt.

Người dân lo ngại tai nạn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt

Không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tình trạng hố ga, nắp bể cáp hư hỏng còn khiến người dân sống dọc các tuyến phố thường xuyên lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Quốc Luyến, người dân sinh sống trên đường Trương Định cho biết, đoạn đường này khá hẹp nhưng mật độ phương tiện lưu thông lớn. Những nắp cống trồi sụt khiến người điều khiển xe máy gặp khó khăn khi di chuyển.

"Đoạn đường này hẹp nhưng lưu lượng xe rất đông. Muốn tránh mấy cái nắp cống trồi sụt thì buộc phải lạng tay lái sang làn bên, rất dễ va chạm với xe đi bên cạnh. Còn nếu đi thẳng thì xe sập mạnh xuống hố, tay lái yếu là loạng choạng ngã ngay", ông Luyến phản ánh.

Cùng chung mối lo, ông Trần Hào, sinh sống tại phố Chính Kinh cho biết, tình trạng nắp cống lồi lõm không chỉ ảnh hưởng đến người đi xe máy mà còn tác động đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Theo ông Hào, mỗi khi ô tô, xe buýt đi qua những vị trí nắp cống không bằng phẳng, tiếng va đập phát ra rất mạnh, gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân.

Tình trạng hố ga lồi lõm trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và rất phản cảm, mất mỹ quan đô thị.

Thực tế cho thấy, các nắp hố ga, bể cáp dù có kích thước không lớn nhưng nằm ngay trên phần mặt đường phương tiện thường xuyên lưu thông. Khi bị trồi cao, sụt lún hoặc nứt vỡ, những vị trí này có thể trở thành chướng ngại vật bất ngờ, nhất là vào ban đêm, khi trời mưa hoặc tầm nhìn hạn chế.

Gần 1.000 vị trí hố ga, bể cáp hư hỏng được thống kê

Liên quan đến phản ánh của người dân, đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, sẽ kiểm tra lại toàn bộ các tuyến đường được đề cập.

Theo phân cấp quản lý, Sở Xây dựng Hà Nội đang quản lý hơn 1.000 tuyến đường với khoảng hơn 21.000 hố ga trên địa bàn các phường và một số xã. Tuy nhiên, việc sửa chữa, bảo trì nắp cống thuộc trách nhiệm của các đơn vị chủ quản, trong đó có ngành điện, cấp thoát nước và bưu chính viễn thông.

Đại diện Ban Duy tu cho biết, Hà Nội đã có quy định cụ thể về thiết kế kỹ thuật, bảo đảm an toàn đối với nắp cống trên đường. Tuy nhiên, nhiều hố ga sau khi được duy tu một thời gian ngắn lại nhanh chóng xuống cấp, xảy ra tình trạng lún sụt, gãy nắp hoặc cao thấp không đồng đều với mặt đường, ảnh hưởng đến độ êm thuận và an toàn giao thông.

"Qua rà soát, thống kê của các đơn vị quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hiện có khoảng gần 1.000 vị trí hố ga, bể cáp thông tin bị hư hỏng gây mất ATGT trên nhiều tuyến đường", đại diện Ban Duy tu thông tin.

Hàng loạt hố ga được thi câu cẩu thả, đe dọa an toàn đối với người tham gia giao thông.

Theo cơ quan này, công tác quản lý các hạng mục trên thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý, bảo trì thoát nước và Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật. Thời gian tới, Ban Duy tu sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, xây dựng phương án căn chỉnh và xử lý kỹ thuật nhằm đưa nắp hố ga, nắp bể cáp về bằng phẳng với mặt đường, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bên cạnh việc khắc phục những vị trí hư hỏng, vấn đề phối hợp giữa các đơn vị quản lý công trình ngầm cũng cần được quan tâm, nhất là trong quá trình thi công và hoàn trả mặt đường. Nếu thiếu sự đồng bộ, tình trạng mặt đường bị đào xới, chắp vá hoặc các nắp công trình ngầm tiếp tục lún sụt có thể tái diễn.

Theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ, các công trình xây dựng, thi công trên đường phố đang khai thác phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với hạ tầng thoát nước đô thị, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải quy định trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu nước mưa; định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống và công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa.

Tình trạng hàng nghìn vị trí hố ga, bể cáp hư hỏng được thống kê cho thấy yêu cầu cấp thiết phải rà soát, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị quản lý và đẩy nhanh tiến độ khắc phục. Việc xử lý triệt để các điểm mất an toàn không chỉ bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông mà còn góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng và mỹ quan đô thị Thủ đô.

Một số hình ảnh phóng viên VOV.VN ghi nhận: