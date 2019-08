Hồ thủy điện Đăk Nông an toàn nhưng chưa có phương án khắc phục sạt lở

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Nông, đến trưa 10/8, hai hồ đập thủy điện là Đăk Kar và Đăk Sin đều đã về mức an toàn, không ảnh hưởng tới vùng hạ du. Tuy nhiên, con đường dẫn vào thủy điện Đăk Sin 1 bị vùi lấp, chưa có phương án khắc phục.

Mực nước ở Thủy điện Đắk Sin 1 cơ bản ở mức an toàn.

Thủy điện Đăk Sin 1, tại thôn 7, xã Hưng Bình, huyện Đăk Rlấp, nơi đang có sự cố sạt lở nghiêm trọng, đến trưa nay vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.

Trao đổi với nhóm phóng viên của VOV có mặt tại hiện trường, ông Đinh Xuân Nhơn, Giám đốc Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 cho biết: Do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ đã khiến nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 bị tê liệt hoàn toàn. Tất cả hệ thống đường giao thông dẫn vào nhà máy bị sạt lở, đất đá khiến giao thông tê liệt, phương tiện bên ngoài không tiếp cận được nhà máy. Sạt lở đất đá đã làm vỡ một đoạn đường ống áp suất của thủy điện nên đơn vị đã dừng hoạt động nhà máy và khẩn trương tìm biện pháp khắc phục sự cố.



“Tới thời điểm hiện tại toàn bộ tuyến đường dài 5km đều bị sạt lở không tiếp cận được nên chúng tôi đang giải quyết những vấn đề dễ hơn. Còn lòng hồ thủy điện thì đang an toàn, mức nước tiếp tục hạ, thượng lưu và hạ lưu đều an toàn”- Ông Nhơn nói.

Cây cổ thụ bị sạt lở chắn ngang đường.

Trước đó, do mưa lớn, lượng nước về nhiều gây vỡ đường ống áp lực, Công ty Cổ phần VRG Đắk Nông có văn bản gửi UBND tỉnh báo cáo về việc xả lũ khẩn cấp, bằng biện pháp mở cửa xả nước làm chậm gia tăng mực nước hồ để bảo đảm an toàn đập. Trước tình trạng trên Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 đã chủ động dùng máy, đóng ngắt tất cả các thiết bị điện và kịp thời đưa toàn bộ các thiết bị điện và toàn bộ ca trực vận hành ra khỏi nhà máy, các vị trí nguy hiểm.

Còn đối với công trình thủy điện Đắk Kar (xã Hưng Bình và Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp) vẫn chưa thể khắc phục được sự cố kẹt van xả đáy. Tuy nhiên, mực nước hồ đã giảm so với ngày hôm qua và đang trong ngưỡng an toàn.