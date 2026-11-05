Hỗ trợ đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá bị thiệt hại cháy tại âu thuyền Thọ Quang

Trước đó, sáng (3/11), tại âu thuyền Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ cháy tàu cá đang neo đậu trong khu vực. Ngọn lửa đã khiến 2 tàu cá đánh bắt hải sản sổ hiệu ĐNa 90863 và ĐNa 91292 bị cháy rụi hoàn toàn phần cabin cùng toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị kỹ thuật bên trong. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 700 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí cho các đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn Nghề cá An Hải

Nhằm san sẻ một phần gánh nặng và hỗ trợ đoàn viên trang trải cuộc sống trước mắt, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ tổng kinh phí là 22 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 2 đoàn viên là chủ tàu mỗi người 5 triệu đồng, 6 đoàn viên là ngư dân, lao động trên tàu mỗi người 2 triệu đồng. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ 90 triệu đồng cho tàu 2 chủ tàu cá bị thiệt hại.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao hỗ trợ

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, góp phần động viên các gia đình sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi, bám biển.