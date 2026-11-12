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Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục

Thứ Năm, 09:18, 12/11/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 10/11/2026 phê duyệt Đề án Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026 - 2030 (Đề án).

Mục tiêu chung của Đề án là bảo đảm trẻ em khuyết tật được thực hiện đầy đủ các quyền, tiếp cận và sử dụng công bằng, hiệu quả các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, sàng lọc, phát hiện, can thiệp sớm, phục hồi chức năng, giáo dục, an sinh xã hội và công nghệ, thiết bị hỗ trợ; ưu tiên hỗ trợ trẻ em khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật là người dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật sinh sống tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xóa bỏ các rào cản xã hội, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và phát triển tối đa tiềm năng của trẻ em khuyết tật để hòa nhập cộng đồng bền vững.

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Truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội, giảm kỳ thị đối với trẻ em khuyết tật và hỗ trợ bảo đảm quyền tham gia, hòa nhập cộng đồng.

Đến 2030, 100% trẻ em khuyết tật có đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế

Đề án đặt chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, bảo đảm trẻ em khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, phúc lợi xã hội. Trong đó, ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 90% trẻ em khuyết tật được đánh giá, lập kế hoạch hỗ trợ can thiệp khi có nhu cầu và kết nối các dịch vụ hỗ trợ can thiệp phù hợp; 90% trẻ em khuyết tật ở độ tuổi mầm non và giáo dục phổ thông được tiếp cận giáo dục phù hợp.

100% trẻ em khuyết tật học hòa nhập được xây dựng, thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) theo quy định; 100% trẻ em khuyết tật bị xâm hại, bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, phù hợp; 100% trẻ em khuyết tật có đủ điều kiện theo quy định pháp luật được hưởng trợ cấp xã hội, bảo hiểm y tế; 50% các công trình công cộng, cơ sở trợ giúp xã hội, trường học và cơ sở y tế hiện hữu được cải tạo, nâng cấp các hạng mục thiết yếu bảo đảm điều kiện tiếp cận cho trẻ em khuyết tật.

Hỗ trợ bảo đảm quyền tham gia, hòa nhập cộng đồng đối với trẻ em khuyết tật

Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt mục tiêu truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội, giảm kỳ thị đối với trẻ em khuyết tật và hỗ trợ bảo đảm quyền tham gia, hòa nhập cộng đồng.

Cụ thể, đến 2030, trên 90% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật, cán bộ chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, tổ chức của người khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử đối với trẻ em khuyết tật; 100% tỉnh, thành phố thực hiện tham vấn ý kiến trẻ em khuyết tật đối với các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em khuyết tật.

Trên 90% cán bộ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, các tổ chức xã hội cung cấp dịch vụ liên quan đến trẻ em khuyết tật, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được tập huấn nâng cao năng lực về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; 90% các tỉnh, thành phố thiết lập và triển khai quản lý trường hợp, thiết lập mạng lưới dịch vụ và điều phối dịch vụ liên ngành hỗ trợ trẻ em khuyết tật, thí điểm các mô hình chăm sóc trẻ em khuyết tật; 100% các tỉnh, thành phố đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em có phân hệ về trẻ em khuyết tật.

5 nhiệm vụ, giải pháp

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đặt ra 5 nhiệm vụ, giải pháp bao gồm:

Một là, hoàn thiện quy định pháp luật và các cơ chế, chính sách, hướng dẫn về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

Hai là, hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục phù hợp theo nhu cầu.

Ba là, truyền thông, nâng cao nhận thức xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và giảm kỳ thị, phân biệt đối xử.

Bốn là, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp đổi mới sáng tạo trong quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.

Năm là, củng cố, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

PV/VOV.VN
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