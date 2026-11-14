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Hỗ trợ vốn và kỹ năng sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo

Thứ Bảy, 21:57, 14/11/2026
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VOV.VN - Tiếp cận nguồn vốn kết hợp đào tạo kỹ năng sản xuất, kinh doanh được xem là giải pháp quan trọng giúp phụ nữ nghèo phát triển sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất và đời sống của người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở và thời tiết thất thường ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, làm gia tăng chi phí sản xuất và giảm thu nhập của nhiều hộ gia đình.

Những tác động này càng làm gia tăng khó khăn đối với phụ nữ nghèo, đặc biệt là những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp và chăm lo kinh tế gia đình, vốn còn hạn chế về nguồn vốn, kỹ năng sản xuất và cơ hội phát triển sinh kế thay thế.

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Các chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ duy trì nghề thủ công, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Để hỗ trợ người dân ổn định đời sống, Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam (NMAV) và các đối tác địa phương chú trọng phát triển các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, kết hợp nâng cao kỹ năng sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Một trong những giải pháp được chú trọng là hỗ trợ phụ nữ nghèo tiếp cận các khoản vay thông qua Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang (trước đây, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) và các nhóm tín dụng, tiết kiệm tại cộng đồng, tạo điều kiện đầu tư sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 57.000 phụ nữ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay và tham gia các khóa tập huấn. Hoạt động hỗ trợ tài chính được kết hợp với đào tạo kỹ năng quản lý kinh doanh, xây dựng kế hoạch sản xuất và đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu, giúp người dân lựa chọn những mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương.

Việc kết hợp hỗ trợ vốn với nâng cao kiến thức, kỹ năng được kỳ vọng giúp phụ nữ chủ động phát triển kinh tế gia đình, đa dạng hóa nguồn thu nhập và tăng khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường cũng như điều kiện thời tiết.

Không chỉ tại khu vực Tiền Giang trước đây, hỗ trợ phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cũng là một trong những nội dung được các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long chú trọng triển khai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách hỗ trợ vốn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình được lồng ghép với chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, các hoạt động hướng dẫn kỹ thuật canh tác, lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nâng cao hiệu quả sản xuất cũng được quan tâm, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định đời sống người dân.

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Đắk Lắk vận động doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo, tạo sinh kế lâu dài

VOV.VN - Hỗ trợ hộ nghèo cần gắn với tạo sinh kế, việc làm và đồng hành lâu dài, phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình. Đây là nội dung trọng tâm tại buổi gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp về công tác an sinh xã hội, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều nay (11/11).

PV/VOV.VN
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