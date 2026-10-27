Hoài Đức: Đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số cùng quảng bá sản phẩm địa phương góp phần tạo nền tảng để Hoài Đức hướng tới diện mạo nông thôn khang trang, văn minh và phát triển bền vững.

Khi diện mạo nông thôn gắn với chất lượng sống

Xã Hoài Đức tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh. Toàn xã đang thực hiện 13 dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông cùng các công trình chiếu sáng, trường học, văn hóa, thể thao và di tích. Bên cạnh đó, một số công trình đã hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao đưa vào sử dụng, gồm các hạng mục thuộc tuyến Vành đai 3,5, Trường THPT Hoài Đức A, công trình cải tạo, chỉnh trang Quốc lộ 32 và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đức Thượng.

Hệ thống đường giao thông khang trang, các công trình phúc lợi hiện đại đang mang lại chất lượng cuộc sống cho nhân dân

Song song với việc đầu tư các công trình, Hoài Đức tiếp tục chú trọng chỉnh trang đường, bảo đảm trật tự và an toàn giao thông. Trong 9 tháng, xã đã sơn kẻ vạch vỉa hè trên tuyến Quốc lộ 32 với chiều dài 5.236 m, chỉnh trang một số tuyến đường và rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông. Cùng với đó, công tác tiêu thoát nước được triển khai thông qua việc cải tạo, nạo vét tuyến kênh T2-9, thay mới 02 cống hộp đôi và khơi thông một số tuyến mương, góp phần xử lý những vấn đề liên quan đến hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Bên cạnh hạ tầng giao thông và tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường cũng là một trong những nhiệm vụ được địa phương quan tâm. Xã đã xử lý 11/15 điểm phát sinh rác tự phát, lắp đặt 07 camera tại các vị trí cần giám sát, đồng thời duy trì các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Cuối tuần xanh” và hoạt động tổng vệ sinh môi trường. Trong 3 tháng cuối năm 2026, xã tiếp tục xác định nhiệm vụ tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thu gom và xử lý rác thải, kiểm tra các điểm có nguy cơ ô nhiễm, ngập úng.

Những kết quả này cho thấy Hoài Đức đang từng bước hoàn thiện hạ tầng với chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình, cải thiện cảnh quan và xây dựng môi trường sống ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Phát triển kinh tế nông thôn từ lợi thế sản xuất và giá trị truyền thống

Nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực gắn với hoạt động sản xuất của người dân xã Hoài Đức. Diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 229,9 ha, trong đó diện tích lúa là 54 ha, năng suất đạt 67,97 tạ/ha, sản lượng 367 tấn; diện tích cây ăn quả, cây cảnh đạt 242,48 ha. Cùng với duy trì sản xuất và hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, địa phương đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026, ba điểm chợ hoa xuân và các phiên livestream giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề. Đây là những hình thức góp phần mở rộng kênh giới thiệu sản phẩm, phát huy lợi thế sản xuất của địa phương.

Nông thôn mới của xã Hoài Đức có hiện đại những vẫn giữ những nét truyền thống

Bên cạnh nông nghiệp, các làng nghề truyền thống cũng là nguồn lực để Hoài Đức phát triển kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa. Xã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự về nghề đan quạt nan thôn Chiền, nghề làm bánh Bác thôn Giang Xá và nghề nhiếp ảnh Lai Xá; đồng thời xây dựng Bản đồ du lịch số, lắp đặt mã QR tại 57 địa điểm di tích, làng nghề và điểm đến. Việc kết hợp quảng bá nghề truyền thống với ứng dụng công nghệ số đang mở thêm cách thức giới thiệu sản phẩm, di sản và hình ảnh địa phương. Trong thời gian tới, Hoài Đức tiếp tục đẩy mạnh, phát huy giá trị làng nghề, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, từng bước khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có trong phát triển kinh tế nông thôn.

Giáo dục, y tế và an sinh trong quá trình phát triển nông thôn

Cùng với phát triển kinh tế và hoàn thiện hạ tầng, Hoài Đức chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Theo báo cáo của UBND xã, địa phương tiếp tục duy trì không có hộ nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,27%. Các hoạt động trợ cấp xã hội, chăm lo người có công được duy trì, trong đó Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được hơn 614,9 triệu đồng, đạt 134% kế hoạch.

Bên cạnh công tác an sinh, giáo dục và y tế tiếp tục được quan tâm nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập đạt 86,92% số học sinh dự thi; các trường được chỉ đạo ổn định hoạt động, rà soát cơ sở vật chất và chuẩn bị cho năm học 2026-2027. Trong khi đó, công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và kiểm tra an toàn thực phẩm tiếp tục được triển khai, góp phần duy trì các dịch vụ thiết yếu tại địa phương.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.