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Hoài Đức thông tin kết quả xác minh nghi vấn thực phẩm bếp ăn bán trú

Thứ Ba, 11:59, 03/11/2026
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VOV.VN - UBND xã Hoài Đức xác định kho hàng phụ huynh phản ánh không thuộc sở hữu Công ty Mai Phương, nhưng nhân viên doanh nghiệp vẫn đến lấy hàng tại đây. Cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ xác định công ty sử dụng thịt trâu Ấn Độ chế biến suất ăn bán trú.

 

Phát hiện gì tại kho hàng?

Ngày 3/11, UBND xã Hoài Đức (Hà Nội) thông tin kết quả xác minh, xử lý phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch. Kết quả xác minh của Công an xã cho thấy, kho hàng phụ huynh đề nghị kiểm tra có diện tích khoảng 80m², thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ng. (SN 1970) và bà Phạm Thị Y. (SN 1976), cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức.

Từ năm 2023, anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1990), cháu ông Ng., thuê lại địa điểm này với giá 3 triệu đồng/năm để làm kho và chế biến thức ăn cho cá. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 9/2026, khu vực này còn được sử dụng để lưu giữ hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Cụ thể, ông Ng. và bà Y. thỏa thuận với anh Đ. về việc gửi hàng hóa tại kho, đặt bình gas và lắp đường dẫn gas sang công ty. Nhân viên Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương thường xuyên đến lấy hàng tại đây để phục vụ chế biến suất ăn. Doanh nghiệp đã xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc các mặt hàng khô, thực phẩm bao gói sẵn gửi tại kho.

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UBND xã Hoài Đức cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh những nội dung còn lại và xử lý vi phạm nếu có theo quy định.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, khu vực bảo quản hàng hóa này không có biển tên, nội quy, quy trình và chế độ vệ sinh. Công an xã cũng cho biết, ban đầu những người liên quan chưa hợp tác đầy đủ, cung cấp thông tin không trung thực về việc gửi hàng, đặt bình gas và lắp đường dẫn sang công ty. Qua xác minh, các bên đã thừa nhận những nội dung trên. Bà Y. trình bày việc gửi hàng chưa báo cáo Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương.

Tại thời điểm kiểm tra, tầng sàn của kho có 3 tủ đông chứa thịt gà, ngô tách hạt, chả mực. Ngoài ra, đoàn kiểm tra ghi nhận 11 thùng bánh bông lan, 50 thùng sữa dinh dưỡng, 5 thùng sữa chua ăn, 3 thùng sữa chua uống cùng nhiều hàng hóa, nguyên liệu khác.

Trên gác xép có tôm đã qua chế biến, thịt băm đã qua chế biến, thịt gà, ruốc cùng các túi chứa xúc xích, chả, xương gà, nội tạng cá và một số thùng nhựa, thùng giữ nhiệt.

Đối với các bao bì nghi đựng thịt trâu Ấn Độ mà phụ huynh phát hiện tại khu tập kết rác chung, qua rà soát tài liệu, hình ảnh, cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ xác định số bao bì này thuộc Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, các hộ dân xung quanh hay tổ chức, cá nhân khác.

Đáng chú ý, liên quan đến nghi vấn doanh nghiệp sử dụng thịt trâu Ấn Độ để chế biến suất ăn bán trú, qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ sách và điều kiện thực tế tại công ty, cơ quan chức năng không phát hiện sản phẩm thịt trâu Ấn Độ đông lạnh.

Theo UBND xã Hoài Đức, căn cứ hồ sơ năng lực công ty đăng tải trên hệ thống HanoiCheck và hợp đồng ký với nhà trường, các sản phẩm có nguồn gốc từ Công ty TNHH Thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp) có thể được sử dụng để chế biến suất ăn học sinh nếu đáp ứng quy định về nguồn gốc, hạn sử dụng, thực đơn và các điều kiện liên quan.

Tuy nhiên, đến thời điểm xác minh, hồ sơ, tài liệu thu thập được và kết quả kiểm tra thực tế chưa có căn cứ khẳng định Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương sử dụng thịt trâu Ấn Độ hoặc các sản phẩm thịt gà đông lạnh của Công ty Tân Đại Phát để chế biến suất ăn bán trú cho học sinh.

UBND xã Hoài Đức cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh những nội dung còn lại và xử lý vi phạm nếu có theo quy định.

Yêu cầu rà soát, khắc phục các tồn tại tại bếp ăn

Bên cạnh việc xác minh nguồn gốc thực phẩm, UBND xã Hoài Đức yêu cầu Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương phối hợp với nhà trường rà soát, điều chỉnh thực đơn; cập nhật kịp thời các thay đổi trên hệ thống HanoiCheck; bổ sung thông tin truy xuất còn thiếu; kiểm soát chặt việc giao nhận, định lượng và chất lượng suất ăn. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu thay mới các thớt sơ chế không bảo đảm vệ sinh.

Công ty phải khắc phục những tồn tại và báo cáo kết quả về đoàn kiểm tra trước ngày 3/11 để phục vụ công tác hậu kiểm, theo dõi.

Trước đó, ngày 27/10, một số phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức – phân hiệu Di Trạch đến khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương tại thôn Nội, xã Hoài Đức để giám sát việc nhập nguyên liệu, chế biến suất ăn bán trú.

Tại đây, phụ huynh phát hiện một kho hàng nằm cách công ty khoảng 50m, cửa khóa kín, không có biển hiệu. Theo phản ánh ban đầu, kho rộng khoảng 60m². Bên ngoài, tại khu vực tập kết rác, có các thùng carton in chữ nước ngoài, tem tiếng Việt ghi thông tin má đùi gà đông lạnh do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát nhập khẩu, phân phối, cùng một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Lo ngại về nguồn gốc thực phẩm và chất lượng bữa ăn của học sinh, phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng, làm rõ mối liên hệ với đơn vị cung cấp suất ăn. Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Hoài Đức đã thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức xác minh vụ việc.

Thu Hằng/VOV.VN
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