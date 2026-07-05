Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn, Quảng Ninh khẩn trương triển khai ứng phó

Mặc dù bão số 1 giữ nguyên cường độ và đang di chuyển trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa to đến rất to kèm gió giật mạnh tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh, làm hư hỏng tài sản và ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân.

Hình ảnh tại Móng Cái, Quảng Ninh sáng nay, sau hơn 10 tiếng bão số 1 quần thảo, rất may là không có thiệt hại về người. (Nguồn ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh)

Tại đặc khu Cô Tô, nơi cách đất liền hơn 60km, gió bão giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-4m đã khiến toàn địa bàn mất điện từ 19h tối ngày 4/7. Công ty Điện lực Quảng Ninh dự kiến khôi phục cấp điện trong sáng nay (5/7).

Đến thời điểm này, đặc khu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Gần 3.000 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế, vẫn được bảo đảm an toàn.

Bão làm nhiều cây xanh gãy đổ, một số biển quảng cáo bị cuốn ra đường. Từ sáng sớm nay, lãnh đạo đặc khu cùng các lực lượng chức năng đã kiểm tra các khu neo đậu tàu thuyền, khách sạn, cảng biển và những khu vực xung yếu. Các đồn biên phòng duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Cùng với Cô Tô, các địa phương khác của Quảng Ninh cũng huy động tối đa lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông và hỗ trợ người dân.

Tại khu vực Móng Cái, mưa lớn kèm gió giật cấp 9, cấp 10 đã làm khoảng 850 cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân tốc mái, hư hỏng biển quảng cáo và gây ngập cục bộ tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3.

Mưa lớn kết hợp triều cường cũng khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu ở phường Móng Cái 1 bị cô lập và đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Trước đó, khoảng 22h đêm qua, ở khu vực Cảng Vạn Ninh, lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công và đưa 11 thuyền viên trên 6 tàu cá bị trôi dạt do ảnh hưởng của bão số 1 vào nơi tránh trú an toàn tại phường Móng Cái 2.

Trong đêm qua và rạng sáng nay, lực lượng công an, quân sự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng dân quân tự vệ tại các địa phương Hải Ninh, Quảng Hà đã khẩn trương dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải phóng các tuyến đường. Mặc dù mưa và gió đã giảm, chính quyền tỉnh Quảng Ninh vẫn khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu và những nơi hệ thống điện chưa được khôi phục hoàn toàn để bảo đảm an toàn.