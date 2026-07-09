English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

Thứ Năm, 13:45, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã gây hàng loạt điểm sạt lở taluy dương, đất đá tràn mặt đường và cây đổ trên Quốc lộ 6, khiến giao thông tại nhiều vị trí bị gián đoạn. Đơn vị quản lý đã huy động nhân lực khắc phục, cấm đường tạm thời tại khu vực đèo Huổi Lóng để bảo đảm an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ I gửi Cục Đường bộ Việt Nam, căn cứ báo cáo của Công ty Cổ phần Đường bộ 226 tại Văn bản số 738/CT226-QLBT ngày 9/7/2026, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ ngày 5/7 đến rạng sáng 9/7/2026, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây sạt lở taluy dương, đá rơi, bùn đất tràn mặt đường và cây đổ tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 6.

hoan luu bao so 1 gay sat lo nghiem trong tren quoc lo 6 hinh anh 1
Quốc lộ 6 qua Điện Biên xuất hiện nhiều điểm sạt lở, có nơi phải cấm đường tạm thời

Theo thống kê, nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn từ Km383+207 đến Km475+200 xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tại Km396+600, sạt lở taluy dương kèm cây đổ khiến tuyến đường bị tắc từ 5h30 đến 7h10 ngày 9/7 và đã được thông xe.

Tại Km408+870 (trái tuyến), sạt lở taluy dương gây tắc đường từ 5h30, dự kiến đến 13h30 mới có thể thông xe.

Tại Km409+050, đất đá tràn lấp mặt đường gây tắc giao thông từ 4h30 đến 7h15 trước khi được khắc phục.

hoan luu bao so 1 gay sat lo nghiem trong tren quoc lo 6 hinh anh 2
Khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 6

Các vị trí Km398+770, Km399+280 (trái tuyến) và Km399+330 (trái tuyến) đều xảy ra sụt taluy dương, gây tắc đường trong khoảng từ 4h30 đến 7h40 và đã được thông xe sau khi lực lượng chức năng xử lý.

Trong khi đó, tại Km413+600 (trái tuyến), sạt lở taluy dương khiến giao thông bị gián đoạn từ 4h30, dự kiến đến 10h30 mới thông đường. Tại Km436+010, sạt lở cũng gây tắc đường từ 4h30 và dự kiến đến 15h mới hoàn thành công tác khắc phục.

Tại khu vực Km463+740 liên tiếp xảy ra nhiều đợt sạt lở taluy dương và cây đổ, gây ách tắc giao thông trong các khoảng thời gian từ 4h30 đến 7h30. Ngoài ra, tại Km465+650, sạt lở taluy dương khiến tuyến đường bị tắc từ 4h10 và dự kiến đến 9h30 mới thông xe.

hoan luu bao so 1 gay sat lo nghiem trong tren quoc lo 6 hinh anh 3
Nhiều điểm sạt lở khiến giao thông trên Quốc lộ 6 qua Điện Biên bị gián đoạn

Đáng chú ý, theo Khu Quản lý đường bộ I, đoạn đèo Huổi Lóng từ Km405+750 đến Km409+250 trên Quốc lộ 6 xảy ra tình trạng taluy dương sạt lở liên tục, đá rơi và bùn đất tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông và không bảo đảm điều kiện khai thác.

"Công ty Cổ phần Đường bộ 226 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên và Ban Phòng thủ dân sự xã Mường Mùn tổ chức cấm đường tạm thời từ 10h30 ngày 8/7/2026, đồng thời phân luồng để các phương tiện lưu thông theo tuyến cũ", báo cáo của Khu Quản lý đường bộ I nêu rõ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty Cổ phần Đường bộ 226 - đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên - triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông như rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục.

hoan luu bao so 1 gay sat lo nghiem trong tren quoc lo 6 hinh anh 4
Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

Theo báo cáo, lực lượng chức năng đã bố trí 6 máy móc bánh lốp, 1 máy xúc bánh xích, 1 máy xúc lật, 5 ô tô cùng nhân lực để hót dọn đất đá, khẩn trương thông đường trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 cũng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phân luồng giao thông và xác định vị trí tập kết vật liệu dư thừa trong trường hợp tiếp tục xảy ra sạt lở.

Đến thời điểm báo cáo, các phương tiện đã lưu thông bình thường trên những đoạn tuyến đã được khắc phục.

Khu Quản lý đường bộ I cho biết, theo dự báo, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến, đồng thời tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi đợt mưa kết thúc để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam.

Phi Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc trên Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 ở Điện Biên
Mưa lớn gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc trên Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 ở Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã gây hàng loạt điểm sạt lở đất, đá, cây đổ trên các tuyến Quốc lộ 6 và 12 trọng yếu ở tỉnh Điện Biên, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ tại nhiều vị trí.

Mưa lớn gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc trên Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 ở Điện Biên

Mưa lớn gây nhiều điểm sạt lở, ách tắc trên Quốc lộ 6 và Quốc lộ 12 ở Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã gây hàng loạt điểm sạt lở đất, đá, cây đổ trên các tuyến Quốc lộ 6 và 12 trọng yếu ở tỉnh Điện Biên, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ tại nhiều vị trí.

Gỡ điểm nghẽn 6 năm của Quốc lộ 21B chỉ trong 10 ngày
Gỡ điểm nghẽn 6 năm của Quốc lộ 21B chỉ trong 10 ngày

VOV.VN - Sau 6 năm vướng mắc bởi giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B qua xã Thanh Oai (Hà Nội) đã được khơi thông toàn bộ điểm nghẽn chỉ trong 10 ngày cao điểm. Kết quả cho thấy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng cách làm lấy người dân làm trung tâm.

Gỡ điểm nghẽn 6 năm của Quốc lộ 21B chỉ trong 10 ngày

Gỡ điểm nghẽn 6 năm của Quốc lộ 21B chỉ trong 10 ngày

VOV.VN - Sau 6 năm vướng mắc bởi giải phóng mặt bằng, dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B qua xã Thanh Oai (Hà Nội) đã được khơi thông toàn bộ điểm nghẽn chỉ trong 10 ngày cao điểm. Kết quả cho thấy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng cách làm lấy người dân làm trung tâm.

Cập nhật tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh và Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai, Hà Nội
Cập nhật tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh và Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai, Hà Nội

VOV.VN - Sau hơn 9 tháng thi công, cầu Mai Lĩnh mới đang dần lộ diện, hứa hẹn hóa giải "nút thắt" giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Với quy mô 4 làn xe và tổng vốn đầu tư lớn, công trình được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2027, giúp thông suốt hành trình từ trung tâm Thủ đô đi các tỉnh Tây Bắc.

Cập nhật tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh và Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai, Hà Nội

Cập nhật tiến độ thi công cầu Mai Lĩnh và Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai, Hà Nội

VOV.VN - Sau hơn 9 tháng thi công, cầu Mai Lĩnh mới đang dần lộ diện, hứa hẹn hóa giải "nút thắt" giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Với quy mô 4 làn xe và tổng vốn đầu tư lớn, công trình được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2027, giúp thông suốt hành trình từ trung tâm Thủ đô đi các tỉnh Tây Bắc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục