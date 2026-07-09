Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ I gửi Cục Đường bộ Việt Nam, căn cứ báo cáo của Công ty Cổ phần Đường bộ 226 tại Văn bản số 738/CT226-QLBT ngày 9/7/2026, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ ngày 5/7 đến rạng sáng 9/7/2026, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây sạt lở taluy dương, đá rơi, bùn đất tràn mặt đường và cây đổ tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 6.

Quốc lộ 6 qua Điện Biên xuất hiện nhiều điểm sạt lở, có nơi phải cấm đường tạm thời

Theo thống kê, nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn từ Km383+207 đến Km475+200 xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông. Cụ thể, tại Km396+600, sạt lở taluy dương kèm cây đổ khiến tuyến đường bị tắc từ 5h30 đến 7h10 ngày 9/7 và đã được thông xe.

Tại Km408+870 (trái tuyến), sạt lở taluy dương gây tắc đường từ 5h30, dự kiến đến 13h30 mới có thể thông xe.

Tại Km409+050, đất đá tràn lấp mặt đường gây tắc giao thông từ 4h30 đến 7h15 trước khi được khắc phục.

Khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 6

Các vị trí Km398+770, Km399+280 (trái tuyến) và Km399+330 (trái tuyến) đều xảy ra sụt taluy dương, gây tắc đường trong khoảng từ 4h30 đến 7h40 và đã được thông xe sau khi lực lượng chức năng xử lý.

Trong khi đó, tại Km413+600 (trái tuyến), sạt lở taluy dương khiến giao thông bị gián đoạn từ 4h30, dự kiến đến 10h30 mới thông đường. Tại Km436+010, sạt lở cũng gây tắc đường từ 4h30 và dự kiến đến 15h mới hoàn thành công tác khắc phục.

Tại khu vực Km463+740 liên tiếp xảy ra nhiều đợt sạt lở taluy dương và cây đổ, gây ách tắc giao thông trong các khoảng thời gian từ 4h30 đến 7h30. Ngoài ra, tại Km465+650, sạt lở taluy dương khiến tuyến đường bị tắc từ 4h10 và dự kiến đến 9h30 mới thông xe.

Nhiều điểm sạt lở khiến giao thông trên Quốc lộ 6 qua Điện Biên bị gián đoạn

Đáng chú ý, theo Khu Quản lý đường bộ I, đoạn đèo Huổi Lóng từ Km405+750 đến Km409+250 trên Quốc lộ 6 xảy ra tình trạng taluy dương sạt lở liên tục, đá rơi và bùn đất tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông và không bảo đảm điều kiện khai thác.

"Công ty Cổ phần Đường bộ 226 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên và Ban Phòng thủ dân sự xã Mường Mùn tổ chức cấm đường tạm thời từ 10h30 ngày 8/7/2026, đồng thời phân luồng để các phương tiện lưu thông theo tuyến cũ", báo cáo của Khu Quản lý đường bộ I nêu rõ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Công ty Cổ phần Đường bộ 226 - đơn vị thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên - triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông như rào chắn, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục.

Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 6

Theo báo cáo, lực lượng chức năng đã bố trí 6 máy móc bánh lốp, 1 máy xúc bánh xích, 1 máy xúc lật, 5 ô tô cùng nhân lực để hót dọn đất đá, khẩn trương thông đường trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 cũng phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án phân luồng giao thông và xác định vị trí tập kết vật liệu dư thừa trong trường hợp tiếp tục xảy ra sạt lở.

Đến thời điểm báo cáo, các phương tiện đã lưu thông bình thường trên những đoạn tuyến đã được khắc phục.

Khu Quản lý đường bộ I cho biết, theo dự báo, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến, đồng thời tổng hợp đầy đủ thiệt hại sau khi đợt mưa kết thúc để báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam.