Hoàn lưu bão số 2: Nhiều tuyến đường ở Sơn La sạt lở gây ách tắc do mưa lớn

Hoàn lưu bão số 2 đang tiếp tục gây mưa vừa, mưa to tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Trên tuyến Quốc lộ 6 và nhiều tuyến giao thông đi các huyện đã xảy ra sạt lở lớn nhỏ, ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ.

Sáng nay, các đơn vị tiếp tục xử lý những tảng đá lớn còn lại tại khu vực sạt lở thuộc km 166 + 900.

Theo cảnh báo của đơn vị quản lý tuyến đường, trong điều kiện đất đã no nước, kết cấu đất bở nhão, nhất là tại các khu vực vừa xảy ra động đất đã làm tăng nguy cơ tiếp tục sạt lở đất đá.



Vào tối qua, tại km 166 + 900 trên Quốc lộ 6, đoạn qua xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông. Tại hiện trường, đất đá với khối lượng khoảng 100 m3 đã sạt xuống phủ kín mặt đường. Ngay sau đó, Chi cục Quản lý đường bộ 1.1 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện Vân Hồ và Công ty Cổ phần đường bộ 224 huy động máy móc nhanh chóng san gạt đất đá. Sau gần 1h, các phương tiện đã di chuyển được 1 làn. Sáng nay, các đơn vị tiếp tục xử lý những tảng đá lớn còn lại trên đường.

Đơn vị quản lý tuyến Quốc lộ 6 đã cắm biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ sạt lở cao.

Vào 2 giờ sáng nay cũng trên Quốc lộ 6, mưa lớn đã gây sạt lở đất tại km 134 thuộc khu vực Đồng Bảng, tỉnh Hòa Bình làm ách tắc giao thông gần 2 tiếng.

Ngoài 2 vị trí trên, qua rà soát của đơn vị quản lý tuyến đường, trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La hiện có các vị trí được xác định có khả năng sạt lở cao như: km 160, xã Lóng Luông; km 204 + 300 thuộc địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu và một số điểm 254, 203 thuộc huyện Yên Châu. Theo đó, các đơn vị đã cắm biển cảnh báo cho người và phương tiện qua lại biết để chủ động phòng tránh.

Theo ông Nguyễn Thành Chung, Phó chi cục trưởng chi cục quản lý đường bộ 1.1, Cục quản lý đường bộ 1- đơn vị quản lý tuyến đường cho biết: Sau những trận động đất vừa qua tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, hiện trên khu vực này có mưa vừa, mưa to và dự báo mưa còn kéo dài, do vậy càng làm tăng nguy cơ sạt lở đất đá từ trên ta luy dương và sụt sạt phía ta luy âm, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại, nhất là trong đêm tối: "Chúng tôi cảnh báo, các phương tiện khi lưu thông trên Quốc lộ 6, đặc biệt là khi qua các vị trí đèo dốc có ta luy dương nguy hiểm có biện pháp chủ động đề phòng vì khi mưa lớn có khả năng sạt lở bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng đề nghị các phương tiện truyền thông tăng cường thông tin để các chủ phương tiện biết để phòng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra".

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết: Sáng sớm nay, tại km 53 +420 trên Quốc lộ 6C đoạn qua tiểu khu Bình Minh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn mưa lớn khiến khu vực này bị ngập sâu khoảng 25cm. Đơn vị quản lý tuyến đường đã bố trí công nhân trực gác hai đầu không cho xe máy lưu thông để đảm bảo an toàn.

Tại km 10 + 850 trên Quốc lộ 32 b thuộc địa bàn xã Tân Lang, huyện Phù Yên, mưa lớn gây đổ một bụi tre và đã được xử lý để đảm bảo giao thông tạm thời. Ông Cao Viết Thịnh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La nói: "Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo tới các huyện, thành phố tăng cường công tác theo dõi tình hình mưa lũ, đặc biệt đối với những địa bàn vừa xảy ra động đất và huy động lực lượng tại chỗ hoàn thành việc lợp lại mái nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng để đảm bảo những ngày mưa gió như hiện nay không ảnh hưởng đến đời sống của bà con".

Suốt đêm qua đến 10h sáng nay, tại tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mực nước tại các trạm: Chiềng Ly, huyện Thuận Châu; cầu 308, thành phố Sơn La và trạm Hát Lót, huyện Mai Sơn đang lên cao. Dự báo trong hôm nay đến ngày mai (05/8), tại nhiều địa phương của tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy người dân cần chủ động đề phòng sạt lở đất, lũ quét và ngập úng ở vùng trũng thấp./.