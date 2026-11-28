Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường mới được Quốc hội khóa XVI thông qua, trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến giấy phép môi trường. Những điều chỉnh này tập trung làm rõ đối tượng phải có giấy phép, nội dung và thời hạn cấp phép, thẩm quyền, thời điểm cấp phép cũng như trách nhiệm của các bên liên quan. Qua đó, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Để làm rõ những điểm mới và ý nghĩa của các quy định này trong thực tiễn, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Vũ Tài Huy, Trưởng phòng Quy hoạch và Đánh giá môi trường (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PV: Thưa ông, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa được Quốc hội thông qua có nhiều nội dung liên quan đến giấy phép môi trường. Đâu là những điểm mới đáng chú ý trong lần sửa đổi này?

Ông Vũ Tài Huy: Một trong những nội dung quan trọng là việc tiếp tục hoàn thiện các quy định về giấy phép môi trường theo hướng làm rõ đối tượng, nội dung, thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện, tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác quản lý.

Ông Vũ Tài Huy, Trưởng phòng Quy hoạch và Đánh giá môi trường (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trước hết, về đối tượng phải có giấy phép môi trường, Điều 39 quy định các dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III thuộc một trong các trường hợp: Có phát sinh nước thải hoặc bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý khi đi vào vận hành chính thức theo quy định của Chính phủ; có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định những trường hợp không phải có giấy phép môi trường, trong đó có các đối tượng thuộc diện được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội. Việc xác định cụ thể các nhóm đối tượng phải có giấy phép và trường hợp được miễn giấy phép có ý nghĩa quan trọng, giúp chủ dự án, cơ sở xác định rõ nghĩa vụ pháp lý, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý trong quá trình tổ chức thực hiện.

PV: Về nội dung giấy phép môi trường, những quy định mới có điểm gì đáng chú ý, thưa ông?

Ông Vũ Tài Huy: Nội dung giấy phép môi trường được quy định theo hướng xác định rõ các thông số cấp phép gắn với nguồn phát sinh chất thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với từng loại hình hoạt động.

Cụ thể, đối với nước thải, giấy phép phải xác định nguồn phát sinh, lưu lượng xả thải tối đa, dòng nước thải, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo từng dòng thải, vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận.

Đối với khí thải, các nội dung cấp phép bao gồm nguồn phát sinh, lưu lượng xả khí thải tối đa, dòng khí thải, các chất ô nhiễm, giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm, vị trí và phương thức xả khí thải. Giấy phép cũng xác định nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung.

Đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, nội dung cấp phép xác định công trình, hệ thống thiết bị xử lý, mã chất thải nguy hại, khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển và địa bàn hoạt động. Đối với cơ sở nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép quy định loại và khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu.

Đáng chú ý, bên cạnh các nội dung cấp phép, Luật còn quy định các yêu cầu về bảo vệ môi trường như công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, bụi, khí thải; giảm thiểu tiếng ồn, độ rung; hệ thống lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; kho, bãi lưu giữ phế liệu; chương trình quản lý, giám sát môi trường và kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Có thể thấy, giấy phép môi trường không chỉ xác định giới hạn phát thải mà còn gắn với các yêu cầu cụ thể về công trình, thiết bị và biện pháp bảo vệ môi trường. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan quản lý giám sát việc tuân thủ của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

PV: Một nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm là thời hạn của giấy phép môi trường. Luật quy định vấn đề này như thế nào?

Ông Vũ Tài Huy: Theo Điều 40, thời hạn giấy phép môi trường được xác định theo nhóm dự án và đặc điểm của cơ sở. Cụ thể, giấy phép môi trường có thời hạn 7 năm đối với dự án đầu tư nhóm I; 7 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật có hiệu lực thi hành và có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.

Đối với các đối tượng còn lại, thời hạn giấy phép môi trường là 10 năm. Luật cũng quy định thời hạn giấy phép có thể ngắn hơn các mốc thời gian nêu trên theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Quy định này tạo cơ sở xác định thời hạn giấy phép theo từng nhóm đối tượng, đồng thời có tính linh hoạt nhất định, phù hợp với nhu cầu thực tế của chủ dự án, cơ sở.

PV: Về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, Luật có những quy định đáng chú ý nào nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thưa ông?

Ông Vũ Tài Huy: Điều 41 quy định thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ theo quy định; đồng thời cấp phép đối với cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh theo trình tự, thủ tục do Bộ trưởng hai Bộ quy định. Đối với các đối tượng còn lại thuộc diện phải có giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp phép thuộc Chủ tịch UBND cấp tỉnh, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Luật cũng giao Chính phủ quy định thẩm quyền cấp giấy phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với dự án, cơ sở nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh, cùng cơ chế phối hợp giữa các địa phương có liên quan.

Việc quy định cụ thể thẩm quyền cấp phép là cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong quá trình tiếp nhận, thẩm định, cấp và quản lý giấy phép môi trường.

PV: Thời điểm cấp giấy phép môi trường có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Quy định mới có những điểm gì cần lưu ý?

Ông Vũ Tài Huy: Điều 42 quy định thời điểm cấp giấy phép môi trường gắn với yêu cầu về đánh giá tác động môi trường và các thủ tục triển khai dự án. Đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp chuyển tiếp được quy định tại Luật.

Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường phải được cấp trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật. Riêng dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Đối với các dự án đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày Luật có hiệu lực thi hành, chủ dự án được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép sau khi kết thúc quá trình này hoặc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm.

Đáng chú ý, các dự án thuộc trường hợp chuyển tiếp này không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải, nhưng kết quả hoàn thành vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định.

Ngoài ra, khi có thay đổi tên dự án, cơ sở hoặc thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở mà không thuộc trường hợp phải điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường, chủ dự án, cơ sở tiếp tục thực hiện giấy phép đã được cấp và tích hợp nội dung thay đổi trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ.

PV: Trong quá trình hoạt động, nếu dự án, cơ sở có thay đổi về quy mô, công suất hoặc công nghệ sản xuất thì việc điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường được thực hiện như thế nào?

Ông Vũ Tài Huy: Luật quy định cụ thể các trường hợp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường, giúp chủ dự án, cơ sở xác định rõ trách nhiệm khi có thay đổi trong quá trình hoạt động.

Theo Điều 44, giấy phép môi trường được xem xét điều chỉnh trong thời hạn giấy phép khi có thay đổi nội dung cấp phép theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật. Đối với dự án, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép cũng được xem xét điều chỉnh sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm để phù hợp với năng lực hoạt động thực tế.

Trong khi đó, giấy phép môi trường được cấp lại khi hết hạn hoặc khi dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có thay đổi về tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất hoặc những thay đổi khác làm tăng tác động xấu đến môi trường so với giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp thay đổi thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Việc phân định các trường hợp điều chỉnh và cấp lại giúp bảo đảm nội dung giấy phép phù hợp với quy mô, công suất, công nghệ và năng lực hoạt động thực tế, đồng thời tạo căn cứ pháp lý để cơ quan quản lý kiểm soát những thay đổi có khả năng làm gia tăng tác động tiêu cực đến môi trường.

PV: Quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp giấy phép môi trường có ý nghĩa như thế nào trong việc kiểm soát ô nhiễm, thưa ông?

Ông Vũ Tài Huy: Theo Điều 46, đối với dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải thuộc trường hợp quy định, sau khi được cấp giấy phép môi trường, chủ dự án phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Việc vận hành thử nghiệm được thực hiện đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư, từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc đối với hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án. Mục đích là đánh giá sự phù hợp và khả năng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường của công trình xử lý chất thải.

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường và quy định của pháp luật.

Đối với dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Trên cơ sở đó, cơ quan cấp phép kiểm tra và quyết định điều chỉnh loại, khối lượng chất thải nguy hại được phép xử lý hoặc khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu, đồng thời xử lý vi phạm nếu có.

Quy định này đặt ra trách nhiệm cụ thể đối với chủ dự án trong việc chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu môi trường của công trình xử lý chất thải, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý xem xét năng lực hoạt động thực tế trước khi quyết định các nội dung cấp phép liên quan.

PV: Bên cạnh giấy phép môi trường, Luật cũng quy định về đăng ký môi trường. Hai cơ chế này được xác định như thế nào để bảo đảm quản lý phù hợp với từng nhóm đối tượng?

Ông Vũ Tài Huy: Giấy phép môi trường và đăng ký môi trường là hai cơ chế quản lý đối với các nhóm đối tượng khác nhau, được quy định nhằm bảo đảm các dự án, cơ sở có phát sinh chất thải đều được quản lý theo quy định của pháp luật. Theo Điều 49, đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm dự án đầu tư có phát sinh chất thải nhưng không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Luật cũng quy định một số trường hợp không phải thực hiện đăng ký môi trường, trong đó có dự án khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

Trong quá trình hoạt động, nếu dự án, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký thì chủ dự án, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện thay đổi. Trường hợp thay đổi quy mô, tính chất khiến dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường thì phải thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật.

Như vậy, việc phân định giữa đối tượng phải có giấy phép môi trường và đối tượng phải đăng ký môi trường là cơ sở để áp dụng yêu cầu quản lý phù hợp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ dự án, cơ sở trong quá trình triển khai và hoạt động.

PV: Với những điều chỉnh trên, ông kỳ vọng các quy định mới về giấy phép môi trường sẽ tạo chuyển biến như thế nào trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp?

Ông Vũ Tài Huy: Có thể thấy, các quy định về giấy phép môi trường trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã đề cập tương đối toàn diện các khâu, từ xác định đối tượng phải cấp phép, nội dung và thời hạn giấy phép đến thẩm quyền, thời điểm cấp phép, điều chỉnh, cấp lại và trách nhiệm của các bên liên quan.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, những quy định này tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả tiếp nhận, thẩm định, cấp phép và giám sát việc thực hiện giấy phép môi trường. Theo Điều 48, cơ quan cấp phép có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, cấp, điều chỉnh, cấp lại giấy phép; quản lý, lưu giữ hồ sơ, dữ liệu về giấy phép môi trường; đồng thời tiếp nhận và xử lý kiến nghị liên quan đến nội dung bảo vệ môi trường trong giấy phép.

Đối với chủ dự án, cơ sở, việc quy định rõ quyền và nghĩa vụ giúp xác định cụ thể trách nhiệm trong thực hiện các nội dung được cấp phép, nộp phí thẩm định, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, việc gắn nội dung giấy phép với nguồn phát sinh chất thải, giới hạn phát thải và yêu cầu về công trình, biện pháp bảo vệ môi trường góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời tạo căn cứ để cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh được triển khai gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kiểm soát ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông!