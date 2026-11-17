Trước yêu cầu hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xung quanh những nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, phóng viên có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên.

PV: Thưa Thứ trưởng, một trong những vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường. Dự thảo Luật đã được tiếp thu, hoàn thiện nội dung này như thế nào?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Bảo đảm nguồn lực là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nghiêm túc rà soát, thể chế hóa các quan điểm, yêu cầu về bảo đảm nguồn lực tại Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào dự thảo Luật.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn vốn cho bảo vệ môi trường; bố trí khoản chi riêng cho lĩnh vực này, bảo đảm nguồn lực tương xứng với tốc độ tăng trưởng, quy mô nền kinh tế và phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Đặc biệt, dự thảo Luật nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn kinh phí để giải quyết có trọng tâm, trọng điểm các điểm nóng, những vấn đề bức xúc về môi trường. Đây là nội dung được bổ sung tại khoản 5 Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường, sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật.

Đối với đề xuất quy định cụ thể tỷ lệ tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, Bộ đã giải trình theo hướng không đưa tỷ lệ này thành quy định cứng trong Luật. Việc không quy định tỷ lệ cụ thể nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong cân đối, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện phân bổ ngân sách hằng năm và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó yêu cầu hạn chế tối đa việc quy định cụ thể tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho từng ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giảm yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho bảo vệ môi trường. Chương trình hành động số 31-CTr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW đã xác định chỉ tiêu tỷ lệ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm tối thiểu 2%, đồng thời giao Đảng ủy Bộ Tài chính theo dõi, báo cáo hằng năm. Đây là cơ sở quan trọng để theo dõi, đánh giá việc bố trí nguồn lực và để Chính phủ trình Quốc hội quyết định dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước hằng năm.

PV: Một nội dung khác được quan tâm là việc miễn đánh giá tác động môi trường đối với dự án thứ cấp trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Làm thế nào để vừa đơn giản hóa thủ tục đầu tư, vừa kiểm soát được nguy cơ ô nhiễm, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Đây là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi yêu cầu đặt ra là phải đồng thời thực hiện hai mục tiêu: cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thu hút đầu tư và bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định rõ điều kiện để dự án thứ cấp được miễn đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Cụ thể, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật theo quy định tại Điều 51 và Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó, phải có hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung; công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải.

Đồng thời, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục môi trường theo quy định, bao gồm đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường. Với các điều kiện này, rủi ro môi trường từ nước thải của các dự án thứ cấp được kiểm soát thông qua yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và việc thực hiện đầy đủ thủ tục môi trường của toàn khu, cụm công nghiệp.

Đối với những dự án có phát sinh nguồn khí thải lớn ra môi trường hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, dự thảo Luật và dự thảo Nghị định quy định phải được cấp giấy phép môi trường trước khi thi công xây dựng. Dự thảo Thông tư cũng quy định giấy phép môi trường phải thể hiện rõ quy mô, công suất, quy trình công nghệ và các yêu cầu bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng.

Riêng đối với dự án sử dụng nhiều hóa chất, việc kiểm soát được thực hiện thông qua phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất, trong đó có phương án xử lý rủi ro khi xảy ra sự cố môi trường. Do vậy, dự thảo Luật không bổ sung tiêu chí sử dụng hóa chất vào tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các luật. Chúng tôi cho rằng cách tiếp cận này vừa góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, vừa bảo đảm kiểm soát các rủi ro ô nhiễm môi trường ngay từ khâu chuẩn bị và triển khai dự án.

PV: Thưa Thứ trưởng, đối với các quỹ bảo vệ môi trường, dự thảo Luật có bổ sung thẩm quyền giải thể quỹ. Điều này có khiến các cơ chế tài chính phục vụ bảo vệ môi trường, đặc biệt là cơ chế ký quỹ phục hồi môi trường, bị ảnh hưởng hay không?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Trước hết, cần khẳng định việc bổ sung quy định về thẩm quyền giải thể quỹ bảo vệ môi trường không đồng nghĩa với chủ trương giải thể các quỹ này. Đây là nội dung nhằm tạo cơ sở pháp lý để rà soát, đánh giá, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo yêu cầu tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo Luật Bảo vệ môi trường hiện hành, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh là các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập để cho vay ưu đãi, nhận ký quỹ, tài trợ, hỗ trợ và đóng góp tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở rà soát quy định hiện hành và tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bổ sung thẩm quyền thành lập, giải thể và quy định tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Thủ tướng Chính phủ; quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đồng thời, dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền khi quyết định giải thể quỹ phải quy định tổ chức có chức năng phù hợp tiếp tục thực hiện các hoạt động của quỹ theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các quy định liên quan tại Điều 55, Điều 134 và Điều 137 cũng được rà soát, chỉnh lý để bổ sung trường hợp quỹ bảo vệ môi trường được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giải thể. Điểm quan trọng là việc sắp xếp hoặc giải thể quỹ, nếu có, chỉ được thực hiện trên cơ sở quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, sau khi rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình quỹ hiện tại và xây dựng phương án tổ chức lại các nhiệm vụ mà quỹ đang thực hiện.

Quá trình này phải đánh giá kỹ lưỡng tác động, bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu, đối tượng, trách nhiệm và nội dung chính sách bảo vệ môi trường đã được quy định trong Luật. Đặc biệt, việc sắp xếp hoặc giải thể quỹ không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến các chính sách, cơ chế tài chính liên quan đến quỹ bảo vệ môi trường. Các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc đóng góp tài chính, bồi thường thiệt hại và ký quỹ bảo vệ môi trường vẫn phải được thực hiện đầy đủ, không bị chấm dứt hay miễn trừ. Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình hoàn thiện quy định, nhằm bảo đảm tính ổn định của chính sách và quyền, nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan.

PV: Ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ liên tỉnh thường liên quan đến nhiều địa phương. Dự thảo Luật lần này có những điều chỉnh gì để khắc phục tình trạng phân tán trách nhiệm trong quản lý, xử lý ô nhiễm?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Ô nhiễm môi trường liên tỉnh, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước trên các sông, hồ liên tỉnh, đòi hỏi phải có cơ chế quản lý thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương. Nếu không xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan thì việc kiểm soát nguồn thải và tổ chức xử lý ô nhiễm sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã bổ sung quy định tại Điều 34 và Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường theo hướng tăng cường trách nhiệm tham vấn giữa các địa phương có liên quan. Theo đó, cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liền kề có chung sông, hồ liên tỉnh đối với dự án có lưu lượng nước thải lớn xả vào các nguồn nước này trong quá trình thẩm định, cấp phép.

Quy định này nhằm bảo đảm các địa phương chịu tác động có cơ hội tham gia ý kiến ngay từ quá trình xem xét, đánh giá dự án, qua đó tăng cường trách nhiệm phòng ngừa rủi ro ô nhiễm xuyên địa giới hành chính. Về trách nhiệm tổ chức xử lý ô nhiễm, Luật Bảo vệ môi trường đã quy định rõ vai trò của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc tổ chức đánh giá chất lượng, khả năng chịu tải của môi trường nước mặt; kiểm kê, đánh giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm và tổ chức xử lý ô nhiễm sông, hồ liên tỉnh.

Bộ cũng có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt đối với các sông, hồ liên tỉnh. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm công khai thông tin, thu thập dữ liệu về nguồn thải; tổ chức phòng ngừa, kiểm soát nguồn thải, xử lý ô nhiễm và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn. Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối quản lý, tổ chức xử lý ô nhiễm ở phạm vi liên tỉnh; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý nguồn thải và triển khai các nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn.

Để cụ thể hóa cơ chế phối hợp, dự thảo Nghị định đã quy định Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan điều tra, đánh giá và xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước đối với từng sông, hồ liên tỉnh; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Dự thảo cũng phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, đồng thời xác định cơ chế giám sát, báo cáo và đôn đốc thực hiện. Mục tiêu là hình thành cơ chế phối hợp thống nhất, bảo đảm rõ người, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối trong phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường liên tỉnh.

PV: Việc bổ sung ngành, nghề dịch vụ tư vấn môi trường vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng là vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát. Bộ đã xử lý nội dung này ra sao để bảo đảm đồng bộ pháp luật?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Đây là nội dung cần được xử lý đồng bộ giữa dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Thực hiện Nghị quyết số 272/NQ-CP ngày 16/9/2026 của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp, có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chủ trì thực hiện các quy trình, thủ tục để bổ sung ngành, nghề hành nghề dịch vụ tư vấn môi trường vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Cụ thể, tại Công văn số 12403/BNNMT-MT ngày 28/10/2026, Bộ đã đề nghị Bộ Tài chính sớm triển khai các thủ tục cần thiết, đồng thời đề xuất thời điểm có hiệu lực đối với ngành, nghề này là ngày 1/1/2028.

Trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, nội dung về thời điểm áp dụng cũng được quy định từ ngày 1/1/2028, nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa hai dự thảo luật được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cần đi đôi với việc xây dựng quy định phù hợp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tạo cơ sở cho hoạt động dịch vụ tư vấn môi trường được quản lý theo quy định.

PV: Sau quá trình tiếp thu, chỉnh lý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện những công việc gì để bảo đảm dự thảo Luật có tính khả thi, thuận lợi khi triển khai?

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Trên cơ sở ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 13/11/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp tục rà soát, chỉnh lý các nội dung của dự thảo Luật, đồng thời sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện ngôn ngữ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày và các quy định dẫn chiếu.

Việc rà soát được thực hiện nhằm bảo đảm các quy định chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, thống nhất, phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một nội dung khác cũng được Bộ chú trọng là rà soát điều khoản chuyển tiếp. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ đề xuất bổ sung quy định giao Chính phủ quy định các trường hợp chuyển tiếp khác, bảo đảm bao quát đầy đủ những tình huống có thể phát sinh trong quá trình triển khai, tương tự cách tiếp cận đã được Quốc hội thông qua tại Luật số 146/2025/QH15.

Có thể khẳng định, việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lần này không chỉ nhằm hoàn thiện kỹ thuật lập pháp mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Quan điểm xuyên suốt của Bộ là hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, khả thi, phân định rõ trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng không hạ thấp yêu cầu bảo vệ môi trường; đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

PV: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!