Học sinh cả nước hân hoan đến trường dự lễ khai giảng năm học mới

10:05

Hậu Giang nỗ lực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Phóng viên Tấn Phong/VOV- ĐBSCL đưa tin: Sáng nay 5/9, hơn 158.000 học sinh ở tỉnh Hậu Giang náo nức bước vào năm học mới 2023-2024. Năm học mới này, ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang quyết tâm dù khó khăn đến đâu, toàn ngành cũng phải ra sức thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Những năm qua, dù Hậu Giang còn nhiều khó khăn, nhưng công tác chăm lo cho giáo dục rất được chú trọng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể đều dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời để ngành giáo dục của tỉnh vượt khó, vươn tầm chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 317 trường từ mầm non đến THPT. Trong đó, có 23 trường THPT, 62 trường THCS, 149 trường tiểu học và 83 trường mầm non, mẫu giáo. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học là 82,96%, tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3…

Trong năm học mới 2023-2024 này, bên cạnh việc nỗ lực để không có điểm trường nào bị quá tải do thiếu phòng học, do thiếu giáo viên và đảm bảo các chính sách hỗ trợ cho giáo viên hợp đồng, Ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang còn tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn, nhân rộng các mô hình hay, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở lớp học..

Ông Lâm Thanh Vũ- Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: "Ngành cũng trang bị các thiết bị hỗ trợ như là các màn hình lớn, các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực công nghệ thông tin.. để cho thầy cô có thể khai thác các dữ liệu số. Bây giờ theo Chương trình mới thì thầy cô giáo chủ yếu là tổ chức hướng dẫn cho học sinh học tập khác với trước đây là mình truyền đạt kiến thức một chiều. Do vậy cái việc khai thác, sử dụng các dữ liệu số, các phần mềm…phục vụ cho từng môn học thì sẽ đem lại hiệu quả rất cao và học sinh sẽ yêu thích hơn và chất lượng giáo dục sẽ từng bước được cải thiện tốt hơn so với trước đây”.