Học sinh Cần Thơ tái chế bã cà phê thành túi xách và phụ kiện da

Dự án khởi nghiệp “Tái sinh dòng đời cho bã cà phê – Coffee life reborn” cũng giành giải Nhì tại vòng đào tạo cuộc thi “Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực ĐBSCL lần thứ IV năm 2026 – INNOBE 2026”, góp phần đưa phong trào lập thân, lập nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, học sinh Cần Thơ phát triển mạnh mẽ.

Nhóm gồm 3 bạn trẻ Nguyễn Gia Hân (lớp 12.1), Hồ Hoàng Minh (lớp 11.1) và Nguyễn Gia Khang (lớp 10.1). Theo các bạn, dự án CycleCafe hướng đến việc tận dụng bã cà phê – một loại phế phẩm phổ biến – để tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế và giá trị xã hội. Về lâu dài, CycleCafe đặt tầm nhìn trở thành một thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực da sinh học tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững và kinh tế tuần hoàn. Giá trị cốt lõi mà sản phẩm mang lại không chỉ nằm ở chức năng sử dụng mà còn ở ý nghĩa môi trường và thông điệp truyền cảm hứng.

Bạn Nguyễn Gia Hân, học lớp 12.1 - Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc Tế Hòa Bình đại diện nhóm cho rằng, dù không phải là nhóm đầu tiên có ý tưởng tái chế bã cà phê thành sản phẩm hữu ích, nhưng dự án này sẽ tạo sức hút ở sự kết hợp giữa tính bền vững, tính thẩm mỹ và giá trị cảm xúc. So với da động vật, sản phẩm của CycleCafe không liên quan đến vấn đề đạo đức trong chăn nuôi và giết mổ. So với da tổng hợp từ nhựa, sản phẩm thân thiện hơn với môi trường và có khả năng phân hủy sinh học. So với các sản phẩm tái chế thông thường, da sinh học từ bã cà phê mang lại sự khác biệt rõ rệt về câu chuyện thương hiệu và trải nghiệm người dùng.

“Bã cà phê là một loại chất thải rất là phổ biến trên thị trường, nhưng hiện nay lại không có được tái chế một cách hiệu quả. Chính vì vậy, dự án này sinh ra nhằm tối đa hoá tái sử dụng bã cà phê, từ đó góp phần giảm rác thải ra môi trường; đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người thông qua những sản phẩm đầy tính sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm của chúng em” – bạn Nguyễn Gia Hân chia sẻ thêm.

Nhóm CycleCafe đã tái chế bã cà phê thành quai dép, túi xách và phụ kiện đơn giản, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường

Sản xuất sản phẩm da từ bã cà phê là một ví dụ của nền kinh tế tuần hoàn, trong đó các vật liệu được tái sử dụng và tái chế nhiều lần. Quy trình sản xuất bao gồm các công đoạn cơ bản như thu gom bã cà phê, xử lý (rửa, sấy, nghiền), phối trộn với nhựa sinh học PVA, gia nhiệt tạo màng và ép khuôn thành sản phẩm. Các công đoạn này không yêu cầu thiết bị công nghiệp phức tạp mà có thể thực hiện với các dụng cụ quy mô nhỏ, phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Theo thầy Phạm Bảo Trương, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc Tế Hòa Bình – người hướng dẫn nhóm hoàn thành dự án, điểm độc đáo nổi bật của CycleCafe không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở cách tiếp cận toàn diện từ sản xuất đến truyền thông. Sản phẩm được tạo ra từ bã cà phê kết hợp với nhựa sinh học PVA thông qua quy trình xử lý, phối trộn và tạo hình. Quy trình này tuy đơn giản về mặt kỹ thuật nhưng mang tính sáng tạo trong việc tận dụng tối đa giá trị của nguyên liệu đầu vào. Không giống như các loại da sinh học công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao và chi phí lớn, CycleCafe hướng đến mô hình sản xuất linh hoạt, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện khởi nghiệp nhỏ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính ứng dụng.

CycleCafe không chỉ tạo ra vật liệu mà còn “biến quy trình sản xuất thành nội dung”, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh về mặt thương hiệu

“Các em học sinh đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển dự án này. Các em trực tiếp tham gia từ khâu lên ý tưởng, tìm tài liệu, thử nghiệm vật liệu, thiết kế sản phẩm đến xây dựng nội dung truyền thông. Ý tưởng của dự án xuất phát từ thực tế có khá nhiều bã cà phê bị thải ra môi trường, trong khi ngành thời trang lại sử dụng rất nhiều vật liệu da và nhựa khó phân huỷ. Từ đó nhóm học sinh đã đặt câu hỏi “liệu có thể biến bã cà phê thành một vật liệu hữu ích thân thiện với môi trường hay không?”, và sau quá trình tìm hiểu vật liệu sinh học cũng như nhựa PVA, thì nhóm đã thử nghiệm kết hợp bã cà phê với nhựa sinh học để tạo thành vật liệu có tính ứng dụng trong ngành thời trang như làm quai dép, túi xách, đồng hồ,… Đây cũng là mong muốn của các em lan toả thông điệp xanh, tái chế sáng tạo đến cộng đồng” – thầy Phạm Bảo Trương cho hay.

Không dừng lại ở việc tạo sản phẩm dự thi, nhóm tiếp tục lên kế hoạch truyền thông, phân tích sâu nhu cầu người tiêu dùng để có thể bán rộng rãi ra thị trường với mức giá phù hợp nhất

Dự án CycleCafe hiện đã bước đầu xây dựng và thử nghiệm được sản phẩm da sinh học từ bã cà phê ở quy mô nhỏ. Các mẫu sản phẩm như quai dép, túi xách và phụ kiện đơn giản đã được tạo hình thành công, chứng minh tính khả thi của ý tưởng. Tuy nhiên, dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện quy trình sản xuất và tối ưu chất lượng vật liệu để tiến tới thương mại hóa rộng rãi.