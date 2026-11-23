Các Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến được lựa chọn tối đa 3 môn để tổ chức kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung đối với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Theo dự thảo, trong mỗi đợt kiểm tra chung, Sở GD&ĐT được lựa chọn tối đa 3 môn đánh giá bằng điểm số.

Nội dung này nằm trong dự thảo hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ theo đề chung do Bộ GD&ĐT gửi lấy ý kiến các Sở ngày 19/11.

Theo dự thảo, trong mỗi đợt kiểm tra chung, Sở GD&ĐT được lựa chọn tối đa 3 môn đánh giá bằng điểm số. Các địa phương được khuyến khích ưu tiên những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông.

Cụ thể, trong năm học này, Bộ khuyến khích các Sở lựa chọn môn Toán và Tiếng Việt đối với học sinh lớp 5; Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1 đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Với môn Tiếng Việt ở lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, đề chung chỉ áp dụng đối với phần kiểm tra viết. Các kỹ năng còn lại do nhà trường tổ chức đánh giá.

Dự thảo yêu cầu ma trận và định dạng đề kiểm tra phải được công khai. Nội dung đề cần có tính phân hóa, tăng cường câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời tránh những câu hỏi đánh đố học sinh.

Các Sở GD&ĐT có trách nhiệm rà soát nội dung kiểm tra, bảo đảm không đưa vào đề những kiến thức học sinh chưa được học. Việc tổ chức kiểm tra cũng không được gây áp lực, xáo trộn hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

Nhiều phương án ra đề để hạn chế lộ, lọt

Đối với khâu ra đề, trong năm học này, các Sở xây dựng nhiều đề kiểm tra có mức độ tương đương theo cùng một ma trận, trong đó có đề dự bị. Sở GD&ĐT quyết định số lượng đề và phương án sử dụng nhằm hạn chế tình trạng lộ, lọt đề kiểm tra.

Các địa phương có thể tổ chức kiểm tra chung theo cụm trường, địa bàn hoặc sử dụng mã đề. Từ năm học sau, đề kiểm tra chung dự kiến được lấy từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất.

Theo dự thảo, số môn kiểm tra, thời lượng, phạm vi kiến thức và hình thức tổ chức (kiểm tra trên giấy hoặc máy tính) phải được công bố chậm nhất 4 tuần trước ngày kiểm tra. Riêng kỳ kiểm tra cuối học kỳ I năm học này, thời hạn công bố là trước 2 tuần.

Bộ GD&ĐT lưu ý các địa phương không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, đánh giá thi đua hoặc khen thưởng các trường. Sở GD&ĐT cũng không được giao chỉ tiêu về điểm số cho các cơ sở giáo dục.