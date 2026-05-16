Học sinh lớp 9 tại TP.HCM tăng tốc ôn thi vào 10

Dành thời gian học đến khuya

Lê Gia Khánh, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) cho biết, năm nay em đặt ba nguyện vọng thường và chuyên, ngoài ra còn đăng ký vào hệ chuyên của trường Phổ thông Năng khiếu.

Học sinh tăng tốc ôn tập thi lớp 10 (ảnh: C.P)

Mỗi ngày, Khánh học từ sáng đến chiều, sau đó tiếp tục đi học thêm đến khoảng 20h mới về nhà. Nếu còn thời gian, Khánh tiếp tục học ở nhà, còn không sẽ nghỉ ngơi và đi ngủ lúc 22h.

“Với những ngày không học thêm thì em sẽ học ở nhà từ 1-2 tiếng. Trong thời gian đó, em ôn Toán, Văn và tiếng Anh chuyên vì những môn đó em chưa tự tin”, Khánh nói.

Khánh còn chia thành nhiều ca học thêm, bận nhất là thứ bảy với lịch kín từ sáng đến tối, sáng 8h-11h học toán, chiều 13h-15h học văn và tối 18h-21h học tiếng Anh chuyên. Theo Khánh, em vẫn có thể sắp xếp được thời gian với lịch học như vậy.

Còn Khánh Linh, học sinh lớp 9 cùng trường cho biết từ đầu năm đến nay em duy trì lịch học dày đặc. Hiện tại, các ngày thứ hai, tư, sáu em học các tiết ôn tập ở trường, nghỉ thứ ba và thứ năm. Ngoài thời gian này, Linh còn học thêm để ôn thi chuyên.

Mỗi ngày, em bắt đầu học online chương trình chuyên từ 5h30 sáng, sau đó 7h25 vào học ở trường và tiếp tục học thêm vào buổi tối. Lịch học này được duy trì từ sau Tết đến nay. Dù khá mệt, Linh vẫn cố gắng giữ thời gian nghỉ ngơi, ngủ đúng giờ và dậy sớm học bài.

“Hồi trước em có 2 ngày để nghỉ trong tuần, nhưng bây giờ em học cả tuần, tối thì em ngủ trước 11 giờ", Linh cho biết thêm.

Càng đến gần những ngày thi, nhiều học sinh tập trung vào việc giải đề, làm quen với thời gian thi từng môn để không bị bỡ ngỡ. Một số trường còn tổ chức thi thử để các bạn làm quen với thời gian thực tế.

Lê Tuấn Minh, học sinh lớp 9 trường THCS Võ Trường Toản (phường Sài Gòn) đăng ký nguyện vọng chuyên vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với môn chuyên lý. Các nguyện vọng thường của Minh gồm trường THPT Bùi Thị Xuân, trường THPT Lương Thế Vinh và trường THPT Ten Lơ Man.

Từ hè năm trước, Minh đã bắt đầu ôn môn chuyên Lý. Đến năm học lớp 9, em tập trung nhiều hơn cho ba môn thi công lập. Giai đoạn cao điểm, Minh dành phần lớn thời gian trong ngày để học và thường kết thúc vào lúc nửa đêm.

“Bình thường các lớp học thêm của em kết thúc vào lúc 20h30, sau đó về nhà em nghỉ ngơi và giải đề. Em muốn luyện giải đề, tự bấm giờ để làm quen với áp lực phòng thi. Sau đó em sửa bài và làm bài tập ở những dạng mình làm sai. Bình thường sẽ kết thúc vào khoảng 12 giờ đêm", Tuấn Minh nói.

Ôn tập đến cuối tháng 5

Đến thời điểm này, hầu hết các trường đang tăng cường các tiết ôn tập cho học sinh lớp 9, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 5.

"Trường tập trung 3 môn thi Văn, Toán, tiếng Anh mỗi môn 6 tiết trong tuần và duy trì đến hết ngày 28/5", ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) cho biết.

Kỳ thi lớp 10 công lập sẽ diễn ra ngày 1-2/6, với 3 môn gồm Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh, thí sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố 242 điểm thi với hơn 5.900 phòng thi.

Kỳ thi năm nay, TP.HCM có hơn 151.200 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập, tổng số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS của thành phố là hơn 169.900. Ngoài ra, hai khu vực được xét tuyển là xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo.