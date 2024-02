Học sinh miền núi huyện Nam Trà My được nhận được lì xì khi trở lại trường

Tại buổi chào cờ đầu tuần đầu năm mới, 10.000 học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại huyện miền núi Nam Trà My đã được nhận bao lì xì màu đỏ từ các thầy cô. Toàn bộ kinh phí để lì xì cho học sinh huyện vùng cao Nam Trà My là 50 triệu đồng từ nguồn huy động của thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừ A Dính, xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ cùng học sinh trong ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ cho biết, 4 năm trở lại đây, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, thầy Vỹ kêu gọi các nhà tài trợ nguồn kinh phí để lì xì tặng học sinh miền núi Nam Trà My. Riêng năm nay, thầy Vỹ đã kết nối, vận động các nhà tài trợ được khoảng 50 triệu đồng, đổi thành tiền mới mệnh giá 5.000 đồng bỏ vào bao lì xì. Trước buổi chào cờ đầu năm mới, thầy Vỹ đã gửi những bao lì xì này đến 28 trường trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, để nhờ cán bộ tổng phụ trách Đội và các thầy cô từng trường lì xì học sinh.

Không khí vui vẻ tại các lớp học ở huyện miền núi Nam Trà My trong ngày đầu năm mới

Theo thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, nhiều học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Nam Trà My không có phong tục nhận lì xì đầu năm. Đây cũng là hoạt động thú vị giúp các em hiểu thêm về văn hóa lì xì đầu năm mới của người Việt.

“Hoạt động này giúp các em biết thế nào là phong tục lì xì. Thứ hai là tạo cho học sinh có niềm vui nho nhỏ đầu năm đến trường. Thứ ba là qua một kỳ nghỉ Tết nhiều ngày, một số em lười đến trường, việc lì xì cũng một phần nhỏ giúp các em có động lực để tới trường. Đặc biệt là học sinh mẫu giáo, tiểu học các em rất hào hứng, rất vui khi được nhận lì xì”, thầy Nguyễn Trần Vỹ cho hay.