Học sinh ở Tiền Giang bị nôn ói sau suất ăn chiều là do rối loạn tiêu hóa

Liên quan đến nhiều học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) sau khi ăn uống tại trường bị nôn ói, đau bụng phải nhập viện vào chiều 25/11/2022 mà VOV đã thông tin, chiều nay (4/1) ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, đã có kết luận kiểm nghiệm từ cơ quan chuyên môn, sự cố trên là do các em bị rối loạn tiêu hóa.

Sau bữa ăn, uống chiều 25/11/2022 nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang bị đau bụng, nôn ói phải nhập viện.

Cụ thể, văn bản do bà Trương Thị Hoàng Lam, Phó Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Mỹ Tho ký cho biết, kết luận của Chi cục an toàn thực phẩm (Sở y tế Tiền Giang) về việc một số học sinh bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, bị nôn ói sau suất ăn chiều 25/11/2022 là do sự cố rối loạn tiêu hóa, có thể do cơ địa của trẻ nhỏ khi gặp thời tiết mưa nắng bất thường và ăn phải thức ăn nhiều dầu mỡ, gây đầy hơi khó tiêu (bò kho, khoai tây chiên, bánh phồng tôm, dưa hấu, sữa)... sẽ dễ gây buồn nôn, đau bụng.

Trước đó, VOV đã đưa tin, buổi học chiều 25/11, hơn 650 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (tại phường 7, Tp. Mỹ Tho) sau khi dùng bữa ăn tại trường tổ chức thì có 14 em học sinh khối lớp 3 bị các chứng như: nôn ói, đau bụng. Ban giám hiệu nhà trường phát hiện sự việc khẩn trương đưa các em này đến bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang khám, điều trị. Tối cùng ngày, các em đã phục hồi sức khỏe và đã xuất viện về nhà./.