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Học sinh TP.HCM trải nghiệm hát bội, cải lương ngay tại trường

Thứ Hai, 11:34, 16/11/2026
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VOV.VN - Học sinh TP.HCM không chỉ có cơ hội được tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn trực tiếp thể hiện cùng nghệ sĩ. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch "Tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM, năm học 2026 – 2027".

 

Chương trình khởi động với chủ đề "Giới thiệu nghệ thuật hát bội và sân khấu cải lương"  diễn ra tại trường THPT Lê Quý Đôn, sáng 16/11. 

hoc sinh tp.hcm trai nghiem hat boi, cai luong ngay tai truong hinh anh 1
Học sinh trực tiếp giao lưu với nghệ sĩ

Chỉ trong hơn 1 tiết buổi sáng, các em học sinh được tham gia vẽ mặt nạ nhân vật trong hát bội, giao lưu cùng nghệ sĩ, nghệ nhân, tìm hiểu cơ bản về hát bội và cải lương.

Các em còn được mời lên sân khấu để thể hiện một số động tác như cưỡi ngựa, cách cười, vào vai một trích đoạn nhỏ trong vở diễn.

Đăng Quang, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ, em từng nghe các chương trình cải lương trên truyền hình nhưng chưa có dịp thưởng thức trực tiếp. Vì vậy, việc được nghe âm thanh từ nhạc cụ dân tộc trong vở diễn mang đến cho Quang cảm giác gần gũi, thân thuộc.

"Lúc trước em xem trên tivi cảm giác hơi buồn ngủ, nhưng khi nghe trực tiếp, tập trung hơn thì em thấy được sự luyến láy, cách hát mang nhiều kỹ thuật", Quang nói.

Còn Huỳnh Lâm Khôi, học sinh lớp 12 cho biết em rất vui vì lâu lắm rồi mới được nghe hát bội, cải lương. Khôi kể, năm lớp 10 em và các bạn từng được trường đưa đến Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang để xem cải lương, và đến giờ, em mới có cơ hội nghe lần thứ hai.

"Những hoạt động nghệ thuật này giúp cho tụi em được tiếp thu và tiếp cận gần hơn với di sản văn hoá của Việt Nam. Những bạn yêu thích có thể tiếp tục nuôi đam mê của mình", Khôi nói thêm. 

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Học sinh thử làm mặt nạ nhân vật trong hát bội 

Đây là hoạt động triển khai thí điểm nhằm từng bước đưa các giá trị nghệ thuật đến gần hơn với học sinh; nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó hình thành lực lượng công chúng trẻ, góp phần bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đời sống xã hội. Chương trình cũng tạo cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, hoàn thiện Đề án "Phát triển Nghệ thuật học đường TP.HCM giai đoạn 2026 – 2035".

Tham gia buổi giới thiệu về nghệ thuật hát bội, NSND Hữu Danh bày tỏ niềm vui khi môn nghệ thuật truyền thống này ngày càng nhận được sự quan tâm, đặc biệt thông qua các chương trình đưa hát bội đến với học đường.

"Với mỗi thể loại, các lứa tuổi học sinh khác nhau sẽ có những buổi trình diễn phù hợp. Hát bội đang xây dựng nhiều tiết mục để phục vụ cho sân khấu học đường hiện nay, với các tiết mục, buổi tập luyện phù hợp", NSND Hữu Danh nói thêm. 

hoc sinh tp.hcm trai nghiem hat boi, cai luong ngay tai truong hinh anh 3
Các nghệ sĩ biểu diễn một tiết mục hát bội
hoc sinh tp.hcm trai nghiem hat boi, cai luong ngay tai truong hinh anh 4
Học sinh thử làm mặt nạ nhân vật trong hát bội 
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Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà, thích thú tham gia buổi giao lưu về nghệ thuật truyền thống
Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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