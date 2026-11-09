Học sinh Việt Nam đoạt 5 huy chương Vàng ở Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới

Ngày 8/11, Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới – WYPO 2026 (World Young Physicists Olympiad) đã tổ chức Lễ vinh danh các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Quốc tế, diễn ra tại Bali, Indonesia. Tại kỳ thi năm nay, đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích nổi bật với 5 Huy chương Vàng, trong đó có 1 thí sinh giành danh hiệu Quán quân Cấp độ A (Grand Award).

5 thí sinh đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới – WYPO 2026

Kỳ thi Olympic Nhà Vật lý trẻ thế giới – WYPO 2026 (World Young Physicists Olympiad) là sân chơi học thuật quốc tế dành cho học sinh yêu thích và có năng lực trong lĩnh vực Vật lý. WYPO hướng đến mục tiêu khuyến khích niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy logic, vận dụng Vật lý để giải quyết các vấn đề thực tiễn và tạo cơ hội giao lưu học thuật trong cộng đồng học sinh quốc tế

Đối tượng tham dự kỳ thi là học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, được chia thành 2 cấp độ:

Cấp độ A dành cho học sinh khối lớp 7, 8 và 9.

Cấp độ B dành cho học sinh khối lớp 10, 11 và 12.

Năm 2026, vòng quốc tế WYPO diễn ra từ ngày 5 - 8/11/2026; được tổ chức tại Bali, Indonesia. Kỳ thi quy tụ các thí sinh đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Guatemala, Myanmar, Mexico, Turkmenistan tham gia tranh tài ở 2 bài thi. Đây là cơ hội để các em vận dụng kiến thức Vật lý, thể hiện tư duy khoa học, khả năng phân tích và bản lĩnh trước những thử thách học thuật quốc tế.

Tại Vòng Quốc tế WYPO 2026, đoàn học sinh Việt Nam gồm 5 thí sinh tranh tài tại cả 2 cấp độ A và B, mang về thành tích ấn tượng với 5 Huy chương Vàng, trong đó có một thí sinh xuất sắc giành danh hiệu Grand Award - Quán quân Cấp độ A.

Các thí sinh được vinh danh gồm:

Nguyễn Anh Quân - Trường Liên cấp Tiểu học và THCS tư thục Ngôi sao Hà Nội - Cấp độ A - Quán quân Cấp độ A.

Huỳnh Nguyễn Hải Đăng - Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt - Cấp độ A.

Vũ Ngọc Tùng Anh - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Cấp độ B.

Đặng Nguyễn Xuân Quang - Trường THPT Chi Lăng - Cấp độ B.

Nguyễn Thiện Tâm - Trường THPT Chi Lăng - Cấp độ B.

Đặc biệt, thành tích Quán quân cấp độ A của thí sinh Nguyễn Anh Quân là dấu ấn đáng tự hào, góp phần khẳng định năng lực, bản lĩnh và tiềm năng của học sinh Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Kết quả này không chỉ phản ánh quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của các thí sinh mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với việc phát triển năng lực khoa học, tư duy logic và khả năng hội nhập quốc tế của thế hệ học sinh trẻ Việt Nam.

Thành tích tại WYPO 2026 không chỉ là dấu mốc đáng tự hào của các thí sinh mà còn khẳng định tiềm năng của thế hệ học sinh Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức khoa học. Qua đó, kỳ thi tiếp tục lan tỏa niềm đam mê khám phá, khơi mở cơ hội để những tài năng trẻ tự tin vươn ra sân chơi quốc tế.