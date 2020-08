Hội An: Tiếp tục phong tỏa khối phố có 4 ca mắc Covid-19 thêm 7 ngày

Tối 13/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định tiếp tục phong tỏa tạm thời khối phố An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An, nơi có 4 bệnh nhân mắc Covid-19, thêm 7 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 14/8.



Khối phố An Hội, phường Minh An, thành phố Hội An tiếp tục phong tỏa thêm 7 ngày

Theo đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thành phố Hội An, trừ hoạt động điều trị. Khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời khối phố An Hội, phường Minh An, có khoảng 450 hộ dân với 2.000 nhân khẩu.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phong tỏa khối phố An Hội từ 0h ngày 31/7 đến hết ngày 13/8. Tại khối phố An Hội, ngành y tế đã lấy 538 mẫu xét nghiệm đợt 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, trong đợt 2 lấy 1.050 mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam.



Trong sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam cũng quyết định tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tại thành phố Hội An để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ./.