Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hỗ trợ gia đình bé trai bị bảo mẫu đánh dập não

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, sáng 16/1, chị Phan Thị Ngọc Ánh (32 tuổi), mẹ của bé H.A, nạn nhân trong vụ việc, đã điền phiếu yêu cầu luật sư, hoàn tất thủ tục để được hỗ trợ pháp lý từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án. Đồng thời, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã hỗ trợ cho gia đình bé 4 triệu đồng.

Như VOV đã đưa tin, ngày 14/1, Công an quận Bình Tân bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) về tội “Giết người” với hành vi đánh bé trai 6 tháng tuổi dập não. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra vụ việc.

Bé trai đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi bị bắt giữ, Mỹ Linh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, khoảng 12h ngày 10/1, bé H.A ngủ dậy và được Linh thay tã nhưng bé liên tục quấy khóc, Linh tức giận đánh vào đầu bé. Một lúc sau, Linh cho bé H.A bú sữa bình nhưng cháu lại tiếp tục quấy khóc, không chịu uống sữa. Khi bị Linh đánh vào đầu, bé Hoàng Anh khóc nấc, mặt tím tái và có dấu hiệu ngất đi nên Linh hoảng sợ gọi điện thoại cho mẹ cháu Hoàng Anh, nói dối là cháu bị té khi nằm võng. Ngay sau đó, chị Ánh đưa con trai đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Sau khi sự việc được phát giác, Linh tỏ ra hối lỗi, xin được bồi thường mọi chi phí cho gia đình bé H.A./.