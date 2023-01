Hối hả thi công cao tốc Bắc-Nam từ Thanh Hóa đến Nghệ An sau Tết Dương lịch

Đoạn cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn: Không có tâm lý thi công cầm chừng

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc quản lý dự án cao tốc Bắc-Nam, đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn thuộc Ban QLDA 2 (Bộ GTVT), dự án đường cao tốc Quốc lộ 45-Nghi Sơn có chiều dài tuyến 43,28km (qua địa phận tỉnh Thanh Hóa) với tổng mức đầu tư 5.534,4 tỷ đồng được chia ra thành 3 gói thầu xây lắp. Các nhà thầu cũng đang nỗ lực triển khai để phấn đấu “về đích” vào tháng 9/2023 theo đúng tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh được tiến độ tại gói thầu 14-XL dự án thành phần Mai Sơn - QL45.

Hiện nay giá trị sản lượng thực hiện từ khởi công đến đạt 52,41% giá trị các hợp đồng. Các gói thầu đều đang được đơn vị thi công đồng loạt các hạng mục đào nền đường, đắp gia tải, công trình cầu, hầm chui dân sinh... với khối lượng lớn và kịp tiến độ đề ra.

Cụ thể, gói XL01 đoạn Km337-Km349 (kết thúc vào ngày 17/7/2023) ngày 15/12/2022 hoàn thành đắp gia tải và đắp đất thông thường, mục tiêu đến ngày 30/5 dỡ tải. Tới ngày 7/6 hoàn thành cấp phối đá dăm, cấp phối gia cố xi măng và hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa vào ngày 28/6/2023.

“Gói XL02 đã hoàn thành đắp gia tải để phấn đầu tới 30/5 dỡ tải; hoàn thành cấp phối đá dăm và cấp phối gia cố xi măng vào ngày 30/6. Dự kiến sẽ thảm xong bê tông nhựa mặt đường vào 10/8/2023. Gói XL03 đã hoàn thành cấp phối đá dăm và cấp phối gia cố xi măng để ngày 27/5/2023 hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa”, ông Quỳnh cho biết.

Khắp nơi thi đua đẩy nhanh tiến độ đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu

Những ngày đầu năm mới, không khí thi công trên các công trường dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu càng trở nên hối hả. Ở gói thầu XL01, liên danh nhà thầu Tập đoàn Sơn Hải-Tập đoàn Đèo Cả đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn làm nền và thảm mặt đường.

Nhà thầu thi công thảm nhựa mặt đường một đoạn tuyến gói thầu cao tốc đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45.

Đáng chú ý nhất là đoạn qua xã Trường Lâm (Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), đã có một đoạn dài hơn 2km được thảm xong bê tông nhựa lớp 1. Đoạn còn lại dẫn vào đến gần cửa hầm Trường Vinh cũng đang được các công nhân làm công tác vệ sinh lớp cấp phối có gia cường xi măng (base) để chuẩn bị cho quá trình thảm bê tông nhựa.

Còn phía Hầm Trường Vinh, cả 2 nhà thầu Sơn Hải và Tập đoàn Đèo Cả đang huy động tối đa nhân lực để làm màng chống thấm và hệ đà ray trượt, khuôn đúc vỏ hầm. Đại diện Ban QLDA 6 cho biết: đã thi công xong hầm trần, đang thi công màng chống thấm, hoàn thiện các công trình cầu, cống…, sản lượng thực hiện khoảng 66,3% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đều đặt mục tiêu và cam kết sẽ hoàn thành vượt tiến độ từ 2 - 3 tháng.

Tại gói thầu thi công đường dẫn phía Nam hầm Trường Vinh do Tập đoàn Cienco 4 thi công, hàng chục chiếc lu nối đuôi nhau chạy, và từng đoàn xe chở đất, chở base vào ra công trường.

Hầm Trường Vinh đang trong giai đoạn thi công chống thấm và đổ bê tông vỏ hầm.

Đại diện Ban điều hành công trường của Tập đoàn Cienco 4 cho biết, đơn vị đang huy động gần 1.000 cán bộ, công nhân cùng hàng trăm máy thi công để đẩy nhanh tiến độ sau những ngày mưa, công trường phải dừng thi công.

“Các anh thấy đó, ở tất cả các vị trí thi công đều có băng rôn khẩu hiệu, mỗi cái mang một nội dung, một thông điệp, vừa nhắc nhở, vừa mang tính động viên khích lệ tinh thần công nhân. Mà nói thật, khi đến công trường nhìn thấy anh em cũng bớt áp lực, bớt cảm giác nặng nề. Trước đây do Covid-19, do thiếu vật liệu, mưa lũ có lúc tiến độ bị chậm hơn dự kiến, nên giờ đây lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các mũi thi công phải tích cực đẩy nhanh tiến độ. Đặt mục tiêu đưa công trình về đích sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng”, một chỉ huy công trường của Tập đoàn Cienco 4 cho biết.

Ông Phạm Văn Minh - Phó Giám đốc Ban QLDA 6, cho biết, hiện nay tranh thủ thời tiết hanh khô, Ban đã cùng với nhà thầu, tư vấn giám sát nỗ lực triển khai thi công tăng 3 ca/ngày.

“Trên toàn dự án, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai 60 mũi thi công, với hơn 700 cán bộ kỹ sư, công nhân trên công trường và 586 thiết bị thi công. Tổng sản lượng thi công đến nay đã đạt khoảng 58% giá trị các Hợp đồng. Trong đó, có một số gói thầu đang vượt tiến độ như gói XL01 vượt hơn 13%, gói thầu XL03 (Vinaconex-Tập đoàn Miền Trung) vượt 1,66%; gói thầu XL04 (Tập đoàn CIENCO4-Công ty Tân Nam-Công ty ĐTXD Trường Sơn) vượt 2,65%”, ông Minh cho biết.

Việc hầm Trường Vinh là một trong những hạng mục công trình quan trọng của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thành trước tiến độ sẽ là động lực lớn để tuyến cao tốc trọng điểm quốc gia hoàn thành tất cả các gói thầu theo đúng cam kết với Chính phủ.

Nỗi lo thiếu vật liệu và nền đất yếu, chậm điều chỉnh giá

Tuy nhiên, tại cả 2 gói thầu Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn còn không ít khó khăn như nhu cầu vật liệu đất đắp cần cho dự án khoảng 5,54 triệu m3 (hiện nay có 10 mỏ đất đạt tiêu chuẩn đắp nền đường K95, K98 với trữ lượng khoảng 13,21 triệu m3).

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc quản lý dự án Quốc lộ 45-Nghi Sơn, các mỏ đất đắp đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép đáp ứng đủ trữ lượng cho dự án. Tuy nhiên, vỉa đất của một số mỏ đang khai thác có tính chất cơ lý phù hợp với dự án đã không còn, đặc biệt là các mỏ đất tại khu vực thị xã Nghi Sơn.

Hiện nay, địa phận Nghi Sơn chỉ còn lại 1 mỏ Đức Minh là đủ thủ tục pháp lý, đáp ứng chỉ tiêu dự án, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ gói thầu XL03 nói riêng, dự án nói chung.

Ngoài ra, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời tiết có diễn biến bất thường, mưa nhiều và đến sớm hơn thường lệ đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công; một số hạng mục sai khác nhiều so với thiết kế kỹ thuật dẫn đến quá trình triển khai thi công chậm so với tiến độ phê duyệt; giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có những thời điểm biến động lớn, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc triển khai thi công.

Nhà thầu CIENCO4 đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại gói thầu XL4 - cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Bên cạnh đó là nỗi lo về xử lý nền đất yếu với phạm vi 13,6/43km của dự án, theo ông Quỳnh, Ban quản lý dự án và các đơn vị thi công đang nỗ lực bám sát tiến độ với mục tiêu cao nhất là hoàn thành dự án bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tương tự, đối với đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, ông Phạm Văn Minh - Phó Giám đốc Ban QLDA 6, cho biết, đối với dự này, đường găng tiến độ chủ yếu tập trung ở các vị trí cần xử lý nền đất yếu ở gói XL03 và XL04. Hiện tại các nhà thầu đều đang tập trung thi công đắp đất gia tải giai đoạn 2, dự kiến sẽ hoàn thành trước 15/1/2023 (thời gian chờ tắt lún dự kiến từ 3-6 tháng).

“Trong quá trình này, căn cứ tình hình thực tế và số liệu quan trắc, Ban QLDA 6 sẽ yêu cầu nhà thầu, tư vấn tính toán để rút ngắn thời gian chờ lún đảm bảo tiến độ. Riêng với vị trí cầu vượt Diễn Đoài, hiện còn vướng mặt bằng thuộc 2 xã Diễn Yên và Diễn Đoài, Ban QLDA 6 đang tích cực phối hợp với địa phương để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Ban và các nhà thầu đều đồng lòng, quyết tâm vượt khó, phấn đấu tháng 7 năm sau sẽ đưa dự án về đích, đảm bảo tiến độ, chất lượng”, lãnh đạo Ban QLDA 6 cho hay.

Đại diện các Ban QLDA đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoám Nghệ An xem xét, chỉ đạo liên Sở Xây dựng, Tài chính xây dựng và công bố giá đất tại mỏ đất; xem xét nâng công suất đối với các mỏ đá đang được khai thác trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh các thủ tục pháp lý còn lại đối với các mỏ đất, đặc biệt trên địa bàn tuyến đi qua.

Đề nghị công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng phù hợp với mặt bằng, giá cả thực tế của thị trường làm cơ sở cho các bên tham gia hợp đồng áp dụng đảm bảo nguyên tắc chi phí đầu tư xây dựng được tính đúng, tính đủ và phù hợp mặt bằng giá thị trường./.