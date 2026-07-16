Hối hả trên công trình tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Lâm Đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Sau khi bàn giao toàn bộ mặt bằng, các đơn vị thi công xây dựng 8 khu tái định phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Tất cả đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối tháng 9.

