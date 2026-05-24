Hội thao công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng

Hội thao năm nay thu hút 115 đơn vị, gần 2.500 vận động viên tham gia tranh tài ở các môn bóng đá mini nam, kéo co nam nữ, cầu lông, bóng bàn và pickleball.

Ông Lê Văn Đại, phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, quy mô Hội thao tăng gấp 5 lần so với các năm trước

Quy mô Hội thao tăng gấp 5 lần so với các năm trước cho thấy phong trào thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động ngày càng phát triển sâu rộng.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: Hội thao không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, góp phần xây dựng phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh.

Hội thao không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.

“Năm đầu tiên tổ chức Hội thao sau khi hợp nhất 2 địa phương với quy mô rất lớn. Qua theo dõi thời gian thi đấu chất lượng các nội dung thi đấu rất cao, các đội thi đấu rất nhiệt tình. Với mục tiêu để tạo sự gắn kết trong đoàn viên, qua đó giúp người lao động giao lưu, học hỏi tạo mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình lao động sản xuất cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động sau giờ làm việc”.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn

Nhân Tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 10.000 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1.000 suất quà đến người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ; tổ chức phiên chợ công nhân lưu động cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng giá ưu đãi.