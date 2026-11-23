Nhận diện điểm nghẽn từ thực tiễn phổ thông, đại học và giáo dục nghề

Phát biểu tại buổi họp báo, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, giáo dục và đào tạo cần được đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo Giáo dục năm 2026

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm nguồn lực. Đối với giáo dục phổ thông, những vấn đề như triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá và chính sách hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng biên giới cần tiếp tục được quan tâm.

Đối với giáo dục đại học, yêu cầu đổi mới cơ chế tài chính, thu hút nhân tài và đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược ngày càng cấp thiết. Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp cần có giải pháp phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, tăng cường gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Theo ông Triệu Thế Hùng, điểm nhấn của Hội thảo Giáo dục năm 2026 là tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách; nhận diện khó khăn, vướng mắc và những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện. Qua đó, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống giáo dục.

Đề xuất giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Theo Ban Tổ chức, Hội thảo Giáo dục năm 2026 diễn ra ngày 27/11/2026 tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), dự kiến có khoảng 150 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, đại diện các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo và doanh nghiệp.

Hội thảo gồm hai phiên làm việc sáng và chiều, tập trung vào 4 nhóm nội dung: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục; giáo dục phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong phiên buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận về định hướng đột phá phát triển giáo dục, rà soát việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới thi và đánh giá học sinh, phát triển mô hình trung học nghề, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục và tăng cường gắn kết giữa trường nghề với doanh nghiệp.

Phiên buổi chiều tập trung vào các vấn đề tự chủ đại học, đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, năng lượng hạt nhân; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Điện Biên.

Đáng chú ý, hội thảo cũng dành nội dung thảo luận về giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tại Việt Nam.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 sẽ góp phần làm rõ những yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện cơ chế, chính sách và bảo đảm nguồn lực; thúc đẩy việc chuyển hóa các chủ trương, định hướng của Đảng thành chính sách, pháp luật và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, khả thi; tạo nền tảng để giáo dục và đào tạo thực sự trở thành động lực quan trọng phát triển con người, nguồn nhân lực và đất nước trong kỷ nguyên mới.