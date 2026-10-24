Hội thảo phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển ngành đường sắt Việt Nam

Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam (1881 - 2026), 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2026),

Hội thảo quy tụ gần 200 đại biểu là các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đại diện các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và diện một số tỉnh, thành có tuyến đường sắt đi qua như Hà Nội, Bắc Ninh...

Hội thảo cũng là dịp lan tỏa hình ảnh người lao động đường sắt kỷ luật, tận tụy, sáng tạo, phục vụ nhân dân.

Các tham luận và ý kiến tại hội thảo tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lịch sử, truyền thống ngành đường sắt Việt Nam; Thực tiễn kinh tế di sản, mô hình du lịch và sản phẩm trải nghiệm đường sắt; Chiến lược, thể chế, công nghệ và tầm nhìn trong kỷ nguyên số.

Những nội dung của hội thảo làm rõ nhận thức, góp phần vào quá trình hoạch định chính sách, hỗ trợ thiết thực cho ngành đường sắt phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh mới, tạo động lực cho kinh tế Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hội thảo cũng là dịp tôn vinh truyền thống 145 năm hình thành, phát triển và 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt; lan tỏa hình ảnh người lao động đường sắt kỷ luật, tận tụy, sáng tạo, phục vụ nhân dân.