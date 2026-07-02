Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

Theo quy định, tất cả thí sinh gồm cả thí sinh tự do, đăng ký xét tuyển đại học bằng mọi phương thức (xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực...) và cả thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng, đều phải thực hiện đăng ký trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh đăng nhập hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đó thực hiện đủ các bước đăng ký nguyện vọng.

Quy trình đăng ký nguyện vọng đại học năm 2026 gồm 6 bước.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn; sau đó thực hiện đăng nhập bằng cách nhập đầy đủ thông tin gồm số CCCD hoặc mã định danh cá nhân, mật khẩu được cấp, mã xác nhận (Captcha) để truy cập tài khoản cá nhân, chọn Đăng nhập.

Bước 2, thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân; bước 3 đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học; bước 4 sắp xếp thứ tự nguyện vọng; bước 5 xác nhận đăng ký và bước 6 là thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Thí sinh lưu ý, năm nay chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển nên cần sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp

Thí sinh lưu ý, năm nay chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển. Đối với các ngành sư phạm thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng từ 1 đến 5.

Thí sinh cần sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp; trong đó nguyện vọng số 1 là ngành học hoặc trường đại học mà thí sinh mong muốn theo học nhất.

Mỗi nguyện vọng tương ứng với một ngành học cụ thể tại một trường đại học. Vì vậy, thí sinh cần kiểm tra chính xác mã ngành trước khi xác nhận để tránh đăng ký nhầm.

Thí sinh nên kiểm tra lại toàn bộ danh sách nguyện vọng và lưu bản in hoặc ảnh chụp màn hình để đối chiếu khi cần thiết.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyện vọng chỉ được hệ thống ghi nhận hợp lệ khi thí sinh hoàn tất thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn.