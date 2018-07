Hôm nay, Hà Nội sẽ tiếp tục mưa rất to, đề phòng giông lốc

Ngày 21/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, tại khu vực các quận nội thành, lượng mưa lớn nhất tập trung tại Bắc Thăng Long (194,9 mm), Thanh Xuân (141 mm), Hà Đông (139 mm).

Các quận Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm..., lượng mưa ít hơn (từ 60-90mm). Khu vực các huyện có lượng mưa lớn là Quốc Oai, Phúc Thọ, Đông Anh, Thạch Thất...

Các điểm úng ngập, đọng nước xảy ra tại ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, các phố Thụy Khuê (trường Chu Văn An – Dốc La Pho), Hoa Bằng (số nhà 91-97), Phạm Văn Đồng (Đình Giàn), Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch), Trường Chinh (đoạn Bệnh viện Phòng không Không quân), ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, phố Thanh Đàm, với mức ngập bình quân từ 0,15-0,3m.

Ngoài ra, úng ngập tiếp tục xảy ra tại Đại lộ Thăng Long (ngã ba giao Lê Trọng Tấn; hầm chui dân sinh 3,5,6); Tổ dân phố số 5,6 phường Yên Nghĩa, với mức ngập 0,2-0,25m.

Tại thời điểm mưa lớn, tại Quốc lộ 23B Km1+00 – Mê Linh, gầm cầu chui Hà Huy Tập, Quốc lộ 3 (đoạn qua xã Mai Lâm) cũng xuất hiện úng ngập với mức độ ngập từ 0,15-0,2m. Giao thông ở những khu vực này diễn ra bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay 21/7 có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm), trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh.

Dự báo, ngày và đêm nay (21/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng xoáy thấp phát triển trên Bắc Bộ đang có xu hướng dịch dần về phía Đông Nam nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo, mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cũng cho biết, lượng mưa một giờ qua cho thấy tỉnh Thanh Hóa có mưa từ 15 đến 20mm/h. Nhận định trong 1-3h tới, khu vực này tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa phổ biến đạt 20-40mm.

Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: cấp 2./.

